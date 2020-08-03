В соцучреждениях Югры внедрят голосовой навигатор

Система на основе нейронных сетей позволит людям с ограниченными возможностями здоровья без проблем ориентироваться в пространстве социальных учреждений, поликлиник и других присутственных мест.

Новое устройство представила специалист Березовского центра соцобслуживания Вера Зверева в ходе онлайн-встречи главы Югры с разработчиками проектов по искусственному интеллекту. Система снабжена функцией распознавания голоса, она способна ответить практически на любые вопросы посетителей, касающиеся как в целом деятельности учреждения, так и его отдельно взятых специалистов. При этом на все вопросы отвечает робот, без всякого участия специалиста.

Ответ для удобства пользователей предоставляется в текстовом, графическом и звуковом виде.

- При наличии объекта в зоне действия датчика информационная система начинает диалог с пользователем автоматически, - подчеркнула Вера Зверева.

- Вы двигаетесь в абсолютно правильном направлении, - прокомментировала представленную разработку Наталья Комарова. - Нейросеть ответит на любой вопрос спокойно и доброжелательно, предоставит необходимую информацию, и не нужно для этого отвлекать никого из специалистов.

При этом глава Югры рекомендовала департаменту социального развития включить разработку Веры Зверевой в план мероприятий по повышению эффективности учреждений социального обслуживания населения региона.

Кроме того, в ходе мероприятия губернатору представили проект автоматизированной информационной системы "Поиск", систему спутникового мониторинга пожарной обстановки в лесах Югры, интеллектуальный сервис для диагностики и профилактики осложнений у больных на гемодиализе.

Презентуя проект "Сервис нейросетевой идентификации маршрутов общественного транспорта", генеральный директор научно-технического центра "Системы управления" Дмитрий Тей рассказал, что его цель - организовать автоматическую связь движущегося общественного транспорта и маршрутов движения.

- Этот сервис востребован. Но по разным причинам владельцы транспортных компаний несвоевременно обновляют данные об автобусах на маршрутах. В этой связи мы предлагаем исключить из этой системы человеческий фактор, а сведения о движении автобусов, их маршрутах сопоставлять с помощью нейронных сетей, - отметил он.

В дальнейшем актуализированная информация будет поступать во все сервисы, предоставляющие пользователям информацию о движении общественного транспорта. Таким образом, сведения будут обновляться без участия человека в режиме онлайн с использованием куда меньшего количества ресурсов.

- Югорские проекты с использованием технологии искусственного интеллекта интересны тем, что они ориентированы на людей, нацелены на решение конкретных задач. Это очень ценная характеристика таких проектов, - отметила Наталья Комарова. - Президент России Владимир Путин подчеркнул: жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации не только в бизнесе, но и в сферах государственных услуг, образования, медицины, повседневной жизни людей.