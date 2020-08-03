Житель Миасса арестован за убийство четырех бродяг

29-летнему жителю города Миасса в Челябинской области предъявлено обвинение в убийстве четырех земляков без определенного места жительства. По версии следствия, он заманивал своих жертв в малолюдные места, где избивал их до смерти, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Вечером 28 июля в обвиняемый познакомился с мужчиной без определенного места жительства, предложив последнему выпить спиртного, - пояснил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Затем он в малолюдном месте нанес потерпевшему множественные удары молотком в область головы, ставшие причиной смерти. Уже установлена причастность обвиняемого к совершению трех аналогичных преступлений.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступлений, в том числе причины, побудившие обвиняемого к жестокой расправе. Назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования его поверят на причастность к совершению аналогичных преступлений, отметили в СК.