С нового учебного года у российских педвузов появятся базовые школы - площадки для стажировки студентов. Кто и как будет учить поколение "цифровых" детей? Зачем нужен практический экзамен на вход в профессию? И кого возьмут работать в школу еще на третьем курсе? Об этом "Российской газете" рассказал ректор старейшего в России педагогического вуза - РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов.

Сергей Игоревич, у каких-то педвузов свои базовые школы только появятся. А у вас они уже есть не первый год. Поделитесь опытом?

Сергей Богданов: 50 лучших школ Санкт-Петербурга входят в нашу программу "Герценовский образовательный округ". С ними работаем каждый день, апробируем и внедряем новые технологии, методики. В этих школах студенты проходят практику. А недавно вместе с Ленинградской областью запустили проект подготовки команды молодых педагогов для конкретной школы "под ключ". Объявили отбор среди студентов - конкурс составил два человека на место. Выбрали 40 ребят - это будущие математики, учителя русского языка и литературы, информатики, физкультуры, биологии… Они около года работали в команде, учились по самым перспективным программам. И уже 1 сентября приступят к работе. Конечно, нельзя, чтобы команда состояла только из молодых педагогов. Обязательно должны быть опытные преподаватели, хотя бы несколько человек. Мы их нашли, включили в команду как наставников.

А что это за школа?

Сергей Богданов: Школа новая, рассчитана на 900 учащихся. Надеюсь, она станет лучшей в регионе. Рассчитываем, что эту эффективную практику будем применять и для других школ. Такого еще нет нигде.

Под крыло министерства просвещения перешли 33 федеральных педвуза. Это сказалось на программах для будущих учителей?

Сергей Богданов: Сейчас педвузы выделены в отдельную группу. Это значит, что на проблемы педагогического образования стали обращать больше внимания. Минпросвещения курирует работу школ и уже создает условия для того, чтобы подготовка учителей была больше ориентирована на реальную практику. Это очень важно. Мы всегда старались подержать наших студентов на практике в школах как можно дольше. Педагогические вузы, включая и РГПУ им. А.И. Герцена, каждый год готовят примерно 140 тысяч студентов по направлению укрупненной группы специальностей "Образование и педагогические науки".

Современные дети растут с гаджетами в руках. Учителя тоже должны стать продвинутыми юзерами?

Сергей Богданов: За три месяца, когда мы вынуждены были идти в онлайн, 470 наших студентов работали по самым разным направлениям. В том числе как цифровые волонтеры, они помогали школьным педагогам осваивать новые технологии. Опыт дистанционного обучения показал: повышение квалификации учителей становится суперактуальным вопросом. Причем не только в области цифровых технологий.

Но ситуация сложная. У нас сохранились остатки советской системы: региональные институты развития, академии постдипломного образования… И, мягко скажем, не всегда и не везде их работа эффективна. Нужно менять. Если этого не сделать, нам будет очень трудно вывести общее образование на уровень топ-10 лучших в мире.

Что вы думаете о единой модели, по которой будут повышать квалификацию все педагоги? Сначала тест-диагностика: над чем учителю еще нужно поработать. Затем - эффективный курс с проверенным контентом.

Сергей Богданов: Да, речь идет о едином образовательном пространстве. Не только для школьников, но и для учителей. Модель повышения квалификации должна быть единой, но в то же время очень гибкой, вариативной: у нас много регионов, везде своя специфика. Например, для Дагестана актуальна подготовка учителей, которые могли бы вести русский язык, литературу и вместе с тем - родной язык. То же самое касается районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. Для сельских школ нужны учителя-"универсалы", которые могут вести блок сразу из нескольких предметов. У нас такая подготовка ведется, это так называемый "двойной бакалавриат".

Студент должен несколько раз проходить практику там, где будет работать

Как пандемия изменит высшее педагогическое образование? Что можно перевести в онлайн, а что - нет?

Сергей Богданов: Конечно, онлайн-обучение никогда не заменит "живой" работы в аудитории и в классе. Но и так, как раньше, уже не будет никогда. Меняются форматы самостоятельной работы студентов, формы промежуточной аттестации. Создаются совершенно новые условия для индивидуального образовательного маршрута. Понятие студенческой академической группы становится все менее актуальным. Ведь онлайн-технологии дают возможность использовать перспективные наработки ведущих вузов. Студент сможет выбрать подходящий курс именно для себя. И я надеюсь, вскоре университеты станут засчитывать результаты таких сданных онлайн-курсов.

Как должна работать связка "колледж - вуз"?

Сергей Богданов: Выпускник, который приходит из колледжа, уже довольно много знает, он уже проходил практику. Поэтому бакалавриат он должен заканчивать по ускоренной программе. Вход в профессию учителя очень разнообразен. У нас есть и колледжи с разным сроком обучения, у нас есть и бакалаврские, магистерские программы. Надеюсь, скоро вернется специалитет. Поэтому нужно все очень внимательно и аккуратно проанализировать, чтобы ничего не разрушить.

Например, наш университет имеет все признаки классического университета. Почти 70 процентов студентов - по направлению "образование и педагогические науки". Остальные 30 процентов - "чистые" физика, химия, биология и другие науки. После второго курса у студента должен появиться выбор, куда лучше идти: на педагогическую специализацию или все-таки углубиться в предметную область.

В вузах может появиться прикладной бакалавриат. Педагогическим университетам он нужен?

Сергей Богданов: В это понятие вкладывают очень разный смысл. Если понимать под прикладным бакалавриатом, например, подготовку учителей для конкретного региона и даже школы - это здорово и правильно. Нужно увеличивать объем целевой подготовки. Если, скажем, северному региону нужны учителя для школ в отдаленных поселках, то молодой педагог должен быть готов к их специфике. Он должен несколько раз проходить практику именно там, где потом будет работать.

Но в целом, мне кажется, для педагогических вузов гораздо более интересно и актуально частичное возвращение специалитета - пятилетней подготовки.

Почему? За четыре года хорошего педагога подготовить сложно?

Сергей Богданов: Смотря для чего. Конечно, пятилетняя подготовка - это лучше, чем четырехлетняя. Так же как подготовка шестилетняя (бакалавриат плюс магистратура) лучше, чем пятилетняя. Школам нужны и бакалавры, и специалисты, и магистры. Я сегодня разговаривал с замечательным математиком, народным учителем России и человеком, который подготовил двух лауреатов Филдсовской премии - Сергеем Евгеньевичем Рукшиным. Он говорит: "Раньше мой курс длился три с половиной семестра, а теперь осталось только два". Конечно, его курс после перехода на бакалавриат существенно пострадал. А с пятилетним обучением он может этот курс сохранить. Но еще раз: и бакалавриат, и даже в хорошем смысле "прикладной бакалавриат" может быть использован на пользу дела.

Обсуждается модель экзамена на "вход в профессию". Студентам педвузов такой нужен?

Сергей Богданов: Учителями становятся люди с совершенно разным образованием, жизненным и профессиональным опытом. И это очень хорошо. Важно, чтобы у специалиста-практика, профессионала, который вдруг обнаружил в себе педагогическую миссию, была возможность войти в школу. Но любой учитель должен владеть определенными навыками и методиками. Например, в сфере инклюзивного образования, чтобы работать с детьми, у которых проблемы со здоровьем.

Поэтому идея экзамена на право входа в профессию для определенных категорий специалистов не бессмысленна. Но делать это нужно очень аккуратно и осторожно, иначе мы рискуем часть таких "входов" в профессию просто закрыть. Что касается выпускников ведущих педагогических вузов, то для них, я считаю, такой экзамен не нужен. Любые резкие изменения в этой сфере - риск разрушить сложившийся способ подготовки педагогов. Это может привести к абсолютно критическим для общества последствиям.

Теперь студентам разрешено работать в школе начиная с третьего курса. Это хорошо?

Сергей Богданов: Старшекурсники и так в большинстве своем подрабатывают: на предприятиях общественного питания, курьерами и т.д. И если выбирать, то уж лучше пусть студент работает и получает зарплату в школе. Кому-то из ребят новый закон даст возможность найти первое место работы на два-три часа в неделю, получить интересный опыт, вести кружки в школе или в учреждении дополнительного образования. Кто-то останется в образовании на долгие годы. Тем более что профессия учителя становится все более привлекательной. Учителям сейчас неплохо платят. Во всяком случае, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Про Москву я и не говорю. В регионах проблемы еще остались, но и там они решаются. С сентября по поручению президента все классные руководители будут получать федеральную надбавку в 5 тысяч рублей.

Раньше была поговорка: "Ума нет - иди в пед". Слышали?

Сергей Богданов: Конечно, слышал. Да, проблем в педагогическом образовании много. Но все они преодолимы. Министры и их команды понимают: нельзя идти по пути создания отдельных точек - сильных вузов. Они просто не смогут обеспечить нужный объем подготовки специалистов. Даже если из двадцати вузов три войдут в высокие рейтинги, это никак не спасет общий уровень системы образования. Поэтому вузы-лидеры должны вести за собой остальных. У них должно быть прямое госзадание на это.

А еще, как мне кажется, нужно восстанавливать педагогические классы в школах, которые были когда-то. Выявлять ребят, у которых может быть талант к работе с детьми, как можно раньше.