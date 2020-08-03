Найдено место, где войско Ричарда Львиное Сердце победило Саладина

В Израиле археологи идентифицировали место, где более 800 лет назад армия крестоносцев во главе с английским королем Ричардом I, известным как "Львиное Сердце", одержала победу над войсками Ан-Насира Салаха ад-Дина Юсуфа ибн Айюба, более известного как Саладин.

Об открытии рассказывает The Jerusalem Post. Речь идет о битве при Арсуфе, которая произошла в ходе Третьего крестового похода 7 сентября 1191 года. Крестоносцы во главе с Ричардом Львиное Сердце одолели войско Саладина. На протяжении многих веков эта битва описывалась как очень важный момент в этом противостоянии.

Сейчас некоторые историки сомневаются в такой оценке. Они отмечают, что хоть Ричард и выиграл ту битву, но не смог полностью уничтожить мусульманские силы. Крестоносцам не удалось тогда захватить Иерусалим, хотя это было их конечной целью. С другой стороны, это была первая со времен поражения при Хаттине в 1187 году значительная победа крестоносцев.

Много лет ученые искали точное место этого сражения. Путь к нему был описан в древних письменных источниках, но местонахождение - нет. К тому же, как показало новое исследование, с тех пор ландшафт изменился. Найти его удалось израильскому археологу, доктору Рафаэлю Левису из Университета Хайфы.

В своей работе он сопоставил исторические записи с археологическими находками, а также использовал инновационные для таких исследований методы. В результате он определил конкретный район между городом Герцлия, кибуцем Шефаим, деревнями Ришпон и Кфар-Шмарьяху, а также между современным и древним городами под названием Арсуф.

"Ричард и его крестоносцы хотели захватить Иерусалим, но сначала монарх решил пойти на юг, чтобы захватить Яффу, - объяснил доктор Левис. - Поход вдоль берега Средиземного моря позволил ему защитить свое войско с правого фланга и получать материально-техническую поддержку от своего флота. Ричард доказал, что обладал важными навыками лидерства: он часто позволял войску отдыхать возле источников воды, чтобы восстановить силы".

Чтобы точно определить место, где произошла крупная битва, ученый проанализировал количество светлых часов, которые крестоносцы могли использовать для своего похода без опасения быть обстрелянными лучниками. Также были изучены движение Луны, температура, влажность и направление ветра.

Древние карты и записи разных периодов помогли восстановить ландшафт того периода времени. Он действительно заметно отличается от сегодняшнего. Например, известно, что битва произошла недалеко возле дубового леса, который давно не существует.

Сузив круг поиска, археологи провели исследование на очень ограниченном участке местности, используя металлоискатель. В результате удалось обнаружить несколько артефактов, характерных для периода крестовых походов, в том числе наконечники стрел и подкову, датируемые концом XII или началом XIII века. Все это вкупе позволило сделать вывод, что битва произошла на конкретном участке между современными городами Герцлия и Арсуф. Ранее считалось, что она произошла на равнине Шарон в непосредственной близости к Тель-Авиву.