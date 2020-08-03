Ученые определили риск заразиться коронавирусом в поезде

Ученые из университета Саутгемптона в Великобритании провели исследование, целью которого было определить, каковы шансы заразиться коронавирусом в поезде, если среди пассажиров есть инфицированный человек. В качестве экспериментальной площадки были выбраны скоростные поезда в Китае.

Основой для исследования послужило сложное математическое моделирование на основе реальных данных. Ученые проанализировали сведения о поездках пассажиров с 19 декабря 2019 года по 6 марта 2020 года. Люди провели в дороге до восьми часов. После поездки в течение 14 дней у них или их близких контактов проявились симптомы коронавируса. В общей сложности, исследование охватило 2334 путешествовавших поездом пациента и 72093 их близких контакта.

Полный текст исследования опубликован в журнале Clinical Infectious Diseases. Наибольшему риску заразиться подвергаются пассажиры, сидящие на соседних с инфицированным местах - вероятность составила 3,5 процента. Для находящихся в одном ряду с больным человеком риск достигал 1,5 процента.

Ученые установили также, что вероятность заболеть COVID-19 возрастает на 0,15 процента за каждый час, проведенный в поезде. Для тех, кто находился на соседнем месте, показатель увеличивался на 1,3 процента, пишет MedicalXpress.

Если же инфицированный человек вышел из поезда, а на его место сел другой, то вероятность заболеть составила всего 0,075 процента.

"Коэффициент заражения" рассчитывался на каждое место. Количество пассажиров на данном месте с диагнозом COVID-19 делилось на общее количество пассажиров в течение определенного отрезка времени.

Исследователи пришли к выводу, что социальная дистанция защищает от заражения только в течение одного часа поездки. Свыше этого отрезка времени расстояние между пассажирами менее 2,5 метров может быть недостаточным для профилактики заражения.