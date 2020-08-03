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03.08.2020 18:03
Рубрика: Власть

Диагноз рассекретят

Родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни
Текст: Владислав Куликов
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, рассекречивающий для родственников историю болезни близкого человека в случае проведения сложной операции. Врачи обязаны быть максимально откровенны с семьей больного и показать медицинские документы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перед проведением сложной операции человек будет оформлять добровольное согласие, в котором, в том числе, укажет, кого нужно проинформировать о состоянии его здоровья. Такое согласие даст потом возможность этим людям запрашивать и медицинские документы. Инициативу внесло в парламент правительство России, выполняя постановление Конституционного суда страны.

Фото: iStock
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Несколько лет назад жительница Кировской области обратилась в Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови с просьбой предоставить ей копии медицинских документов (амбулаторных карт, карт стационарного больного, иных документов, связанных с оказанием медицинских услуг) умершего мужа.

Однако женщине отказали, ссылаясь на врачебную тайну. Как объяснили суды, мужчина не оформлял отдельное согласие на получение супругой его медицинских документов. Он указал жену как контактное лицо, которому может быть передана информация о состоянии его здоровья. То есть врачи могли ей рассказать только общие вещи: диагноз, как прошла операция и прочее. Медицинские карты все равно остаются для родни засекреченными.

Получив везде отказ, женщина заинтересовалась вопросом: соответствуют ли такие правила Основному Закону? Конституционный суд России, рассмотрев дело, ответил: нет, не соответствуют. Скрывать истории болезни людей от их близких родственников, ссылаясь только на врачебную тайну, нельзя. Закон в этой части нужно изменить. Правительство страны выполнило постановление Конституционного суда и разработало соответствующую инициативу.

"Данный законопроект можно оценить лишь очень положительно, так как содержащиеся в нем новеллы направлены на недопущение возникновения ситуаций, когда врачебная тайна в силу своей закрытости и недоступности действует во вред самому пациенту", - заметил советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Макаров.

Перед сложной операцией человек подпишет добровольное согласие и укажет тех, кого нужно информировать о состоянии его здоровья. Эти люди получат также доступ и к его истории болезни

При этом, по его мнению, остро необходимо включить в этот законопроект не только законных представителей пациента, но и адвоката, являющегося его защитником или представителем.

"Это нужно для того, чтобы, если пациент это прямо не запретил, адвокат тоже мог получать информацию о состоянии здоровья граждан - для эффективного оказания квалифицированной юридической помощи", - говорит Сергей Макаров.

Согласно проекту супруге, иным членам семьи, указанным в информированном добровольном согласии гражданина на медицинское вмешательство, предоставляется возможность получения сведений о состоянии его здоровья и ознакомления с медицинской документацией.

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