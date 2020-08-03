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03.08.2020 19:28
Рубрика: Экономика

Росавиация предложила продлить программу субсидирования авиакомпаний

Текст: Евгений Гайва
Росавиация предложила продлить программу субсидирования российских авиакомпаний до осени и увеличить ставку на одного "потерянного" пассажира с 365 до 840 рублей, сообщили в ведомстве.

"В настоящее время Росавиацией подготовлены и направлены на межведомственное согласование предложения об увеличении периода предоставления субсидий авиакомпаниям. Для нивелирования рисков неплатежеспособности авиаперевозчиков предлагается продлить срок действия программы субсидирования авиакомпаний до сентября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
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Кроме того, Росавиация предложила включить в перечень компенсируемых расходы по статьям "Затраты на техническое обслуживание парка воздушных судов и авиационных двигателей" и "Затраты на авиаГСМ".

Как уточнили в ведомстве, с 14 мая в Росавиацию поступило 108 заявок на получение субстанций от большинства российских авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки. Некоторые авиакомпании подавали заявки несколько раз. Из выделенных на субсидии 23,5 млрд рублей сейчас израсходовано 11,7 млрд рублей. Положительное решение о предоставлении субсидий принято по 78 заявкам. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по июнь

В Росавиации пояснили, что дополнительно при расчете субсидии предлагается применение корректирующих коэффициентов в размере 1,35 для авиакомпаний, которые по итогам 2019 года перевезли более 500 тысяч пассажиров и доля полетов на регулярных воздушных линиях которых составляет более 50%. Для российских авиакомпаний, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, применяется коэффициент в размере 2,1.

Кроме того, субсидии получают аэропорты. Приняты положительные решения о предоставлении субсидий по 152 заявкам за апрель и май на общую сумму 4,7 млрд. рублей. Это составляет 43% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований, отметили в Росавиации. При этом общая сумма поданных заявок составляет 7,3 млрд рублей, т.е. 67% от всей суммы субсидии. Прием заявок будет продолжен до 15 августа.

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