Новости

Сформирована рабочая группа по ситуации в Усолье-Сибирском 10:39
Microsoft подтвердила намерение купить TikTok 10:25
ВВС Бразилии перехватили два самолета с тонной кокаина 10:24
В Генуе откроют новый мост спустя два года после обрушения старого 10:21
Предпринимательские доходы в России упали до 20-летнего минимума 10:11
Аналитики спрогнозировали будущее перекрестного субсидирования в России 10:06
В центрах госуслуг Москвы можно пройти медицинский чек-ап 09:59
В Московском зоопарке вновь появился манул 09:40
Рошаль назвал пандемию "репетицией биологической войны" 09:36
Читу оставил без воды обрушившийся котлован 09:30
В Москве воздух к среде прогреется до +25 и выше 09:27
Спасатели завершили дежурство в аэропортах Москвы 09:18
Еще 842 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:11
В Норильске произошло возгорание на ТЭЦ-2 09:07
АвтоВАЗ выпустит "молодежный" Xray Cross 09:03
Нарколаборатория обнаружена после пожара в частном доме в Домодедово 09:00
В Москве идут работы на перекрытом участке Тверской улицы 08:55
Владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья, предъявили обвинение 08:52
Треть россиян приготовилась к снижению заработков 08:51
К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 подключились военные 08:42
Тимошенко назвала выбор нынешней власти трагической ошибкой украинцев 08:42
В России изучат возможности внедрения сети 6G 08:05
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 18 миллионов человек 07:33
Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не замечают 07:30
На Сахалине междугородний автобус с 30 пассажирами попал в ДТП 07:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
03.08.2020 09:36
Рубрика: Общество

Рошаль назвал пандемию "репетицией биологической войны"

Пандемия коронавируса является репетиция биологической войны. Такую точку зрения на ситуацию выразил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

- Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны, - отметил он в интервью Forbes.

Он отметил, что здравоохранение во многих странах мира оказалось не готово к такому большому наплыву пациентов. Не выполнялись даже элементарные санитарные требования, которые должны неукоснительно соблюдаться.

В нашей стране, подчеркнул Рошаль, в работу включились все, включая президента и правительство. Он заявил, что принятые решения были правильными и своевременными, кроме того, учитывался опыт других государств, которым уже пришлось ранее столкнуться с коронавирусом.

Фото: AFP/VALERIE MACON
Глава ВОЗ: Волны пандемии будут ощущаться десятилетия

- О качестве оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией все-таки следует судить по количеству выздоровевших пациентов, которое у нас неуклонно растет, - сказал президент Национальной медицинской палаты.

Свою роль сыграла и плотность населения. По словам Рошаля, она критичная для распространения эпидемии, и России здесь повезло. В нашей стране самая высокая плотность населения только в Москве и в Московской области, а в целом площадь России огромна.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России
Советник Трампа рассказал о санкциях и выгодной дружбе с Россией
Леонид Рошаль оценил работу по борьбе с COVID-19 в России
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года