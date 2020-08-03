Рошаль назвал пандемию "репетицией биологической войны"

Пандемия коронавируса является репетиция биологической войны. Такую точку зрения на ситуацию выразил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

- Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны, - отметил он в интервью Forbes.

Он отметил, что здравоохранение во многих странах мира оказалось не готово к такому большому наплыву пациентов. Не выполнялись даже элементарные санитарные требования, которые должны неукоснительно соблюдаться.

В нашей стране, подчеркнул Рошаль, в работу включились все, включая президента и правительство. Он заявил, что принятые решения были правильными и своевременными, кроме того, учитывался опыт других государств, которым уже пришлось ранее столкнуться с коронавирусом.

- О качестве оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией все-таки следует судить по количеству выздоровевших пациентов, которое у нас неуклонно растет, - сказал президент Национальной медицинской палаты.

Свою роль сыграла и плотность населения. По словам Рошаля, она критичная для распространения эпидемии, и России здесь повезло. В нашей стране самая высокая плотность населения только в Москве и в Московской области, а в целом площадь России огромна.