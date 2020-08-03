Россия и Куба согласовали дату возобновления авиасообщения

Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). На сайте АТОР указано, что полеты стартуют с 17 сентября, бронирование билетов открыто, тарифы начинаются от 30277 р. в одну сторону.

На текущем этапе Куба приглашает зарубежных гостей на курорты северных островов, которые хорошо известны в России: Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария. На этих территориях не было случаев заражения COVID-19. Более того, Куба готова открыть для отдыха российских туристов и популярный курорт Варадеро. "Если российские туроператоры готовы поднять чартеры на Варадеро, отели этого популярного курорта, где благоприятная эпидемиологическая обстановка, снова откроются для россиян, - сообщает кубинская сторона. Отельерам нужно знать сроки возвращения российского рынка, чтобы провести соответствующую подготовку. Все зависит от разрешения российских властей.

В 2019 году Куба приняла рекордное количество российских туристов - почти 178 тыс. граждан РФ (+ 30% к 2018 году). По объему турпотока наша страна впервые вошла в Топ-3 въездных рынков этого карибского направления.