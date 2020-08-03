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03.08.2020 17:51
Рубрика: Экономика

Египетская сила

У российского зерна появились новые покупатели
Текст: Татьяна Карабут
Экспорт российского зерна отстает от показателей прошлого сезона: на юге (основном экспортном регионе) из-за засухи его недостаточно, а урожай в центре и Поволжье еще не собран. На мировом рынке наблюдается высокий спрос на российскую пшеницу, а кроме привычных Турции и Египта в числе покупателей оказываются неожиданные новички.

С 1 по 28 июля из России экспортировано 3 млн тонн зерна с учетом стран ЕАЭС (на 13% меньше, чем годом раньше), следует из данных Россельхознадзора. Наибольшим спросом традиционно пользуется пшеница - ее вывезено из страны 2,4 млн тонн. Ключевые импортеры - Турция (545 тыс. т), Саудовская Аравия (373 тыс. т) и Египет (281 тыс. т).

Но расклад основных покупателей в этом сезоне изменится, считает руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. По его мнению, первое место вернет себе многолетний лидер - Египет. В Турции в этот раз собран свой хороший урожай, что позволит сократить закупки, по данным USDA, с 8,8 млн до 6 млн т. Египет же сохранит прежние объемы закупок. В прошлом сезоне он приобрел чуть более 7,6 млн т российского зерна. Но если тогда российское зерно составляло около 50% на тендерах египетской GASC, то сейчас оно наиболее конкурентоспособно - у России почти 70% от всех поставок зерна в Египет, говорит Игорь Павенский.

В этом сезоне список импортеров российского зерна пополнился необычными странами: Бразилия закупила две партии по 35 тыс. тонн (по мнению Павенского, это разовые покупки, на этом рынке традиционно доминирует Аргентина), Пакистан, не импортировавший зерно пять лет, приобрел небольшой объем. Активнее, чем год назад, импортирует российский ячмень Саудовская Аравия, продолжается ввоз в эту страну и российской пшеницы, который начался к концу прошлого сезона. После долгого перерыва начались поставки российской пшеницы в Иорданию.

Фото: iStock
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Игорь Павенский напоминает, что в новом сезоне Россия оказывается в выгодном положении в сравнении с основными конкурентами: в Европе и на Украине урожай ожидается ниже прошлогоднего. В начале сезона самое высокое предложение. И несмотря на это, в июле наблюдался рост экспортных цен: если годом раньше за тонну пшеницы с протеином 12,5 давали 195 долларов, то сейчас - около 208 долларов. А российская пшеница торгуется немногим дешевле, что делает ее еще более конкурентоспособной, уточняет эксперт.

По оценке минсельхоза, объем экспорта зерна в ушедшем сезоне составит более 43 млн тонн. И поставки зерновых за рубеж будут наращиваться. По прогнозам ведомства, в этом году урожай зерновых составит 122,5 млн тонн (почти на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году). При этом недостача урожая в одних регионах из-за засухи будет компенсирована высоким урожаем в других.

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