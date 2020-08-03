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03.08.2020 02:49
Рубрика: Экономика

Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков

В России с понедельника, третьего августа, вступили в силу поправки в закон "О национальной платежной системе". Теперь клиент - физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация, может пополнить электронный кошелек только с использованием банковского счета.

Объем наличных денег в России достиг рекордного значения

Эта мера должна помочь эффективнее бороться с финансированием терроризма и отмыванием "грязных" денег. Закон вводит ограничения не только по "классическим" электронным кошелькам, но и по ряду транспортных проектов, а также по сервисам оплаты школьного питания, расчеты в которых осуществляются с использованием электронных денег.

Опрошенные ТАСС платежные сервисы заявили, что сегодня доля анонимных кошельков, которые пополняются наличными, незначительна. В основном их используют подростки или граждане, не имеющие паспорта или банковского счета, для совершения небольших покупок.

Ранее платежная система PayPal прекратила осуществление внутренних переводов по России. Это также связано с вступлением в силу поправок к закону "О национальной платежной системе". Отмечается, что российские пользователи системы могут продолжать отправлять средства за границу или получать деньги из-за рубежа.

Экономика Финансы Вступают в силу в августе 2020 года

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