Анастасия Павлюченкова, которая впервые после коронавирусной паузы в теннисном Туре вышла на корт, стала победительницей женского выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown, организованного в академии Патрика Муратоглу - тренера Серены Уильямс.

Муратоглу придумал настоящее развлечение для игроков и зрителей на период простоя. Необычный формат, использование карточек, которые могут перевернуть весь ход матча, неформальное общение между судьями, участниками и болельщиками - все это было опробовано на мужчинах. Павлюченкова же взяла первый женский трофей. Правила, кстати, немного изменились, но сохранили свой экспериментальный характер. Каждый матч состоит из четырех 10-минутных четвертей. При ничейном счете назначается решающий раунд. В четвертях побеждает теннисист, набравший больше очков. В решающем раунде - тот, кто первым берет два очка подряд.

В полуфинале Павлюченкова, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер со счетом 3:0 (16:14, 15:10, 16:10). В финале Настя в решающем раунде обыграла француженку Ализе Корне - 3:2 (16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1).

- Как же я скучала по этим эмоциям! Рада начать с победы, - написала россиянка на своей страничке в "Инстаграм" сразу после успешного возвращения.

Возможно, таких признаний в соцсетях теннисисток скоро станет больше. В понедельник сезон возобновился официально турниром в Палермо. В нем принимают участие сразу две наши спортсменки - нынешняя и экс-первая ракетки России Екатерина Александрова (27-я строчка) и Дарья Касаткина (66-я). Касаткина свой первый матч проведет с 95-й ракеткой мира итальянкой Ясмине Паолини. Первой соперницей восьмой сеяной Екатерины Александровой станет француженка Кристина Младенович.

Учитывая неблагоприятную ситуацию с распространением коронавируса в Северной Америке и Китае, на турнире выступают только теннисистки из Европы. Однако небольшого форс-мажора все равно не удалось избежать. Из-за положительного теста на COVID-19 c квалификации сняли одну из участниц. Как раскопали журналисты, 25-летнюю болгарку Викторию Томову. Впрочем, до объявления результатов анализов все теннисистки находились на самоизоляции, так что необходимые меры предосторожности были соблюдены.