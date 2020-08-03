Русисты расскажут о своих промахах на первом международном форуме

Новости

Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября 21:08
В Марокко врачам запретили уходить в отпуск 20:14
"Газпром" оспорит штраф в 57 млн евро из-за "Северного потока-2" 19:31
Бельгия установила рекорд существования без полноценного правительства 19:03
На Кубани арестовали владельца взорвавшейся заправки 18:57
Microsoft прекратит поддержку Cortana в мобильных устройствах 18:56
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные 18:56
Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи 18:55
В Ингушетии установили личности двух убийц росгвардейца 18:37
Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" опять перенесли 18:31
Росгвардейцы в Крыму спасли семью, унесенную в море 18:21
Росстат: Увеличилась доля зарплат и соцвыплат в доходах россиян 18:10
Адвокат историка Соколова будет защищать вдову расчлененного рэпера 18:06
Останкинская телебашня начнет желать москвичам "Спокойной ночи" 17:56
МИД: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств 17:46
Фантастический сериал "Орвилл" закрывается 17:44
Медведев получит дипломатический паспорт 17:40
Следком вручил спасшей младшего брата пятилетней девочке смарт-часы 17:35
Законы о защите минимального дохода должников могут принять в осеннюю сессию 17:30
В Коми из поврежденного трубопровода вылилось семь тонн нефти 17:28
ФСБ: Обвинения Ивану Сафронову не связаны с его работой в СМИ 17:25
Под Калининградом начались учения ВМФ "Океанский щит-2020" 17:20
Средняя цена нефти Urals в июле составила 43,91 доллара за баррель 17:18
Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается 17:15
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 20:26
Рубрика: Общество

Русисты расскажут о своих промахах на первом международном форуме

Текст: Елена Кухтенкова
Началась подготовка к I международному форуму молодых русистов "Terra Rusistica", который состоится в Пскове. Увлеченные своим предметом преподаватели, только начинающие свой карьерный путь, студенты и аспиранты вузов России и зарубежных стран обсудят изменения, которые претерпел русский язык в XXI веке, рассмотрят преимущества и недостатки новых методик в изучении "великого и могучего" и даже поговорят о русской рэп-культуре, сообщает сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Иностранцев, которые учатся в России по квотам, станет на три тысячи больше

Важным опытом профессиональной подготовки для участников форума станет возможность реализовать собственные проекты онлайн-школ.

Педагогов ожидает специальная программа, в которой каждый сможет выбрать свое направление. Например, актуальные сегодня лингвокультурологию, психолингвистику, социолингвистику и юрислингвистику.

Второй секцией форума станет методика преподавания русского языка в зеркале концепции "Lifelong learning". Русский язык в полилингвальном классе (где изучается одновременно несколько языков). Русисты обсудят, как в такой ситуации управлять мотивацией детей и взрослых. Также здесь можно будет подискутировать о новых проектах на уроке русского языка. Касаясь темы "Традиционные учебники: кризис жанра или ренессанс", преподаватели смогут обговорить недочеты и преимущества современных пособий.

И, конечно, речь зайдет о цифровых форматах и формировании электронной среды при обучении русскому языку: это и skype-сессии, языковые тандемы, агрегаторы языковых курсов.

В третьем направлении программы русисты рассмотрят текст, как способ познания мира у Пушкина, Пелевина, смогут обсудить "трудности перевода" русской классики и разберутся, как соединить современный текст и "образ мысли" носителей языка.

Организаторы также обещают проведение в рамках форума мероприятий с использованием инновационных форматов.

Фото: РГ
Как изменилась жизнь лауреатов после победы в Пушкинском конкурсе

К примеру, проектная лаборатория "Онлайн-школа русского языка". Участники лаборатории смогут разработать собственные проекты онлайн-школ. Наиболее интересные идеи будут апробированы на площадке Псковского государственного университета в реальном учебном процессе. Также будет открыта дискуссионная площадка "Русский язык в XXI веке: мировой, редко изучаемый или критически важный?".

И "вишенка на торте" - фейл-семинар "На ошибках учатся", позволяющий обсудить насущные вопросы организации преподавания русского языка как иностранного на основе отрицательного опыта участников. А это ошибки с комплектованием групп, подбором учебников и пособий, культурологические недоразумения, сложности с оцениванием компетенции учащихся.

Справка "РГ"

Форум молодых русистов "Terra Rusistica" проводится Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы "РОПРЯЛ" в партнерстве с Псковским государственным университетом при поддержке Фонда Президентских грантов.

Цель форума - популяризация изучения и преподавания русского языка как иностранного среди российской и зарубежной молодежи, стимулирование исследований молодых ученых, методистов, преподавателей русского языка и литературы за рубежом.

Пушкинский конкурс Общество Образование

Главное сегодня

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в РФ снижен до 15 процентов
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года