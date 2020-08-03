Русисты расскажут о своих промахах на первом международном форуме

Началась подготовка к I международному форуму молодых русистов "Terra Rusistica", который состоится в Пскове. Увлеченные своим предметом преподаватели, только начинающие свой карьерный путь, студенты и аспиранты вузов России и зарубежных стран обсудят изменения, которые претерпел русский язык в XXI веке, рассмотрят преимущества и недостатки новых методик в изучении "великого и могучего" и даже поговорят о русской рэп-культуре, сообщает сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).

Важным опытом профессиональной подготовки для участников форума станет возможность реализовать собственные проекты онлайн-школ.

Педагогов ожидает специальная программа, в которой каждый сможет выбрать свое направление. Например, актуальные сегодня лингвокультурологию, психолингвистику, социолингвистику и юрислингвистику.

Второй секцией форума станет методика преподавания русского языка в зеркале концепции "Lifelong learning". Русский язык в полилингвальном классе (где изучается одновременно несколько языков). Русисты обсудят, как в такой ситуации управлять мотивацией детей и взрослых. Также здесь можно будет подискутировать о новых проектах на уроке русского языка. Касаясь темы "Традиционные учебники: кризис жанра или ренессанс", преподаватели смогут обговорить недочеты и преимущества современных пособий.

И, конечно, речь зайдет о цифровых форматах и формировании электронной среды при обучении русскому языку: это и skype-сессии, языковые тандемы, агрегаторы языковых курсов.

В третьем направлении программы русисты рассмотрят текст, как способ познания мира у Пушкина, Пелевина, смогут обсудить "трудности перевода" русской классики и разберутся, как соединить современный текст и "образ мысли" носителей языка.

Организаторы также обещают проведение в рамках форума мероприятий с использованием инновационных форматов.

К примеру, проектная лаборатория "Онлайн-школа русского языка". Участники лаборатории смогут разработать собственные проекты онлайн-школ. Наиболее интересные идеи будут апробированы на площадке Псковского государственного университета в реальном учебном процессе. Также будет открыта дискуссионная площадка "Русский язык в XXI веке: мировой, редко изучаемый или критически важный?".

И "вишенка на торте" - фейл-семинар "На ошибках учатся", позволяющий обсудить насущные вопросы организации преподавания русского языка как иностранного на основе отрицательного опыта участников. А это ошибки с комплектованием групп, подбором учебников и пособий, культурологические недоразумения, сложности с оцениванием компетенции учащихся.

Справка "РГ"

Форум молодых русистов "Terra Rusistica" проводится Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы "РОПРЯЛ" в партнерстве с Псковским государственным университетом при поддержке Фонда Президентских грантов.

Цель форума - популяризация изучения и преподавания русского языка как иностранного среди российской и зарубежной молодежи, стимулирование исследований молодых ученых, методистов, преподавателей русского языка и литературы за рубежом.