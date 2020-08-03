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03.08.2020 11:51
Рубрика: Экономика

РЖД сократили пассажирские перевозки в июле на 26,2% к прошлому году

Текст: Евгений Гайва

В июле 2020 года по оперативным данным на инфраструктуре ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) было перевезено 80,9 млн пассажиров, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В пригородном сообщении отправлено 74 млн пассажиров, снижение к показателям прошлого года составило 22,6%. В дальнем следовании отправлено 6,9 млн, снижение составило 50,8%.

Как отметили в РЖД, всего за I полугодие этого года отправлено 462,2 млн пассажиров, что на 32,4% меньше показателей за январь-июль прошлого года. На дальнем следовании было перевезено 36,6 млн пассажиров (- 45%), в пригородном сообщении - 425,6 млн (- 31%).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2020 года снизился на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41,5 млрд пасс-км.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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