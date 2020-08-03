Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

Самолет российской авиакомпании Utair, зафрахтованный ООН, совершил жесткую посадку в Мали. Как передает ТАСС, на борту было 11 человек, есть пострадавшие, их гражданство пока неизвестно, в составе экипажа могли быть как россияне, так и белорусы.

В посольстве РФ в стране заверили, что держат ситуацию на контроле. "Сколько пострадавших уточняется, но максимум, что там есть, это сломанная нога у одного из находившихся на борту", - сказали в дипмиссии.

Самолет перевозил сотрудников миссии MINUSMA из столицы Бамако и при посадке в аэропорту Гао ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт. Как заявил специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали Махамат Салех Аннадиф, будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента.

На место происшествия направлены силы быстрого реагирования, входящие в состав MINUSMA.