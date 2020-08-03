Счетная палата выявила неисполнение бюджета в сфере транспорта

Счетная палата (СП) выявила неисполненные бюджетные обязательства в сфере транспорта в 2019 году на 85,7 млрд рублей. Об этом сообщили в контрольном ведомстве.

Почти половина неисполненных обязательств пришлась на Росавтодор - 37,8 млрд рублей или 5,6% сводной бюджетной росписи. Такая ситуация сложилась из-за низкого исполнения расходов на межбюджетные трансферты (29,1 млрд рублей). В 2019 году регионы оказались не готовы осваивать предоставленные на дорожную деятельность ассигнования. В результате 17 субъектов России не выполнили план по строительству и реконструкции автодорог общей протяженностью свыше 112 км, пояснили в СП.

На втором и третьем местах по объему неисполненных назначений - Минтранс и Росавиация. Неизрасходованными оказались 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно. Причина в позднем заключении государственных контрактов, ненадлежащем исполнении обязательств подрядчиками, а также в банкротстве подрядчиков и низком качестве проектной документации, сообщил на коллегии аудитор Валерий Богомолов, чьи слова приводит пресс-служба СП.

Также в СП указали на то, что часть разработанной проектно-сметной документации оказалась невостребованной. В контрольном ведомстве обратили внимание и на ситуацию с объектами незавершенного строительства. "Всего не введено в эксплуатацию 36 объектов, запланированных на 2019 год, и не завершены проектные работы в отношении 33 объектов капитального строительства. В составе незавершенного строительства", - отметил Валерий Богомолов.

Кроме того, ведомства не соблюдали сроки размещения планов-графиков закупок, информации о госконтрактах и отчетах об их исполнении в единой информационной системе, отметили в СП.