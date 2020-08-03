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03.08.2020 23:15
Рубрика: Экономика

Осенняя прививка

Вакцину начнут производить в сентябре
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Серийное производство как минимум одной вакцины от коронавируса будет запущено в сентябре, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС. Производство может начаться сразу на трех промышленных площадках во Владимирской, Ярославской и Московской областях, с которыми сотрудничает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

"Это "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм". Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство", - рассказал Мантуров. Объемы производства, по словам министра, будут зависеть от потребности системы здравоохранения. Пока в отсутствие хотя бы одной вакцины от коронавируса, минздрав не называл точное количество необходимых доз вакцины. Тем не менее промышленность готовится к масштабному производству. Для выпуска вакцины, помимо основных, планируется задействовать сторонние производственные площадки на контрактной основе.

Фото: iStock
"Вектор" планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

"По предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года", - заявил Денис Мантуров.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, к концу 2020 года объем производства доз вакцины может достигнуть 10 млн в месяц. Первая вакцина от COVID-19, которая была разработана в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, может быть зарегистрирована уже через 10 дней, сообщил он 3 августа в эфире канала "Россия-24".

Тем временем

В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко прошло итоговое медицинское обследование добровольцев - участников клинических испытаний вакцины от коронавируса. Этот препарат от COVID-19 специалисты минобороны разработали совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Как сообщили корреспонденту "РГ" в министерстве, в полном соответствии с протоколом клинических исследований, на 42-й день после первой вакцинации, добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.

Результаты исследований показали наличие у всех испытуемых явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев, которые с 3 июня по 20 июля находились под непрерывным наблюдением специалистов, не выявлено. "Таким образом, имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины", - отметили в ведомстве. В минобороны подчеркнули, что окончательно клинические исследования вакцины планируется завершить в этом месяце.

Подготовил Юрий Гаврилов

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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