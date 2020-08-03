Система навигации "Бэйдоу" основана на собственных инновациях КНР

Недавно Китай успешно запустил в космос спутник системы "Бэйдоу-3", который стал последним в орбитальной группировке системы навигации КНР. Страна завершила формирование собственной глобальной навигационной системы опережением намеченного графика на полгода.

С древних времен созвездие Большая Медведица (Бэйдоуцисин) служило для китайцев знаком ориентирования и определения времени. Сегодня спутники "Бэйдоу", формирующие глобальную спутниковую навигационную систему Китая "Бэйдоу" (ВDS), предоставляют человечеству первоклассные услуги спутниковой навигации.

Строительство навигационной системы "Бэйдоу" в Китае началось с нуля и шаг за шагом продвигалось вперед. Успешная разработка "Бэйдоу" в полной мере демонстрирует мудрость, скорость и точность навигационной работы Китая, предоставляет китайский вариант развития спутниковой навигации в мире и демонстрирует способности КНР самостоятельно осваивать ключевые технологии посредством инноваций.

Как отметил главный руководитель разработки системы "Бэйдоу-1" Ли Цзухун, она создана самими китайцами: "Гигант" установил технологическую блокаду, не позволив Китаю стоять на своих плечах, поэтому ему ничего не оставалось, как самому стать "гигантом". Все навигационные спутники "Бэйдоу" и его основные комплектующие полностью разработаны и произведены в КНР. ВDS предоставила не только еще более точное позиционирование и данные, но и достаточную уверенность и чувство безопасности".

Ключевая технология обычно имеет универсальные характеристики, может широко применяться в жизни и во всех аспектах экономического и социального развития. Ярким примером такой технологии служит навигационная система "Бэйдоу". Недавно она сыграла важную роль в ходе нового раунда измерений для определения высоты горы Джомолунгмы. Кроме того, китайская навигационная система оказала колоссальную помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Система с высокой точностью задала местоположение и способствовала разработке точных чертежей для строительства временной больницы "Хошэньшань" в Ухане, а также обозначила для беспилотных летательных аппаратов точную траекторию распыления дезинфицирующих средств.

Китайской навигационной системой пользуется более половины стран мира

В последние годы "Бэйдоу" широко применяется в разнообразных отраслях и приносит обществу заметную экономическую и социальную пользу. К примеру, навигационная система мониторирует в реальном времени и своевременно оповещает об опасности подверженные геологическим бедствиям районы, значительно повышает производительность труда, обеспечивает безопасность движения более 70 тысяч рыболовецких судов и свыше 6,5миллиона транспортных средств и т. д.

В настоящее время более 70 процентов имеющих выход в Сеть китайских смартфонов оборудованы для подключения к службам позиционирования "Бэйдоу". Считается, что широкое продвижение "Бэйдоу" в народные массы, экономику и повседневную жизнь в дальнейшем изменит образ производства и жизни людей, а сама система станет идеальным помощником для каждого человека.

Пандемия COVID-19 ускорила темпы развития цифровой экономики, которая, в свою очередь, нуждается в более точной навигационной системе. Точно так же, как вода и электричество необходимы для функционирования городов, ориентиры времени и пространственного расположения имеют решающее значение для процветания цифровой экономики. Многие новые инфраструктурные сооружения неотделимы от навигационной системы "Бэйдоу".

"Бэйдоу" - это инфраструктура цифровой инфраструктуры и основа основ", - говорит главный конструктор системы "Бэйдоу-3" Чэнь Чжунгуй. В таких новых и стремительно развивающихся областях, как промышленный интернет, интернет вещей и системы спутникового мониторинга транспорта, "Бэйдоу" помогает ускорить разработку инновационных приложений. В частности, таких, как автономное вождение и логистика, автоматическая парковка и т. д. Эксперты утверждают, что непрерывное обогащение и совершенствование системы ускорят в будущем непрерывное развитие технологии 5G, центров данных и другой новой капитальной инфраструктуры. И тем самым создадут огромные возможности для развития цифровой экономики и "умного" общества.

Сегодня услугами китайской навигационной системы "Бэйдоу" пользуется более половины стран мира. Вне сомнений, в дальнейшем ее спутники внесут еще больший вклад в создание более разумного, удобного и светлого будущего.

По материалам газеты "Жэньминь Жибао"