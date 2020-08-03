Скалолазы провели виртуальный турнир

Накануне состоялась премьера первого в истории скалолазания международного виртуального турнира IFSC Connected Speed Knockout. Все забеги соревнований состоялись еще в июле, но на семи разных скалодромах. Собрать воедино их удалось в продакшне Международной федерации спортивного скалолазания. Так спортсмены в условиях закрытых границ сошлись лицом к лицу.

В отсутствии реальных турниров Международная федерация спортивного скалолазания предложила провести виртуальные соревнования в дисциплине "лазание на скорость", где забеги проводятся на стандартизированной 15-тиметровой вертикальной трассе - эталоне. Участники из разных национальных сборных выступали на идентичных скалодромах, установленных в разных странах. В IFSC Connected Speed Knockout приняли участие 55 спортсменов из девяти стран. В новом формате выступили скалолазы из России, Индонезии, Польши, Франции, Италии, Австрии, Чехии, Германии, Японии.

Федерация скалолазания России с энтузиазмом поддержала задумку международных коллег. Время проведения выпало на тренировочное мероприятие в Алуште. Именно здесь на недавно построенном для сбора эталоне и отбегали все необходимые забеги наши спортсмены. Каждая сборная имела право выставить не более 10 человек (5 мужчин и 5 женщин). Участниками виртуального турнира стали Екатерина Баращук (Тюменская область), Елизавета Иванова (Свердловская область), Дарья Кан (Тюменская область), Юлия Каплина (Тюменская область), Анна Цыганова (Красноярский край), Арсений Богомолов (Воронежская область), Владислав Деулин (Тюменская область), Лев Рудацкий (Москва), Сергей Рукин (Тюменская область), Дмитрий Тимофеев (Пермский край).

Свою часть IFSC Connected Speed Knockout российские скоростники пробежали 21 июля. Формула турнира была аналогичной обычным соревнованиям в рекордном формате дисциплины "лазание на скорость": сначала квалификация с двумя попытками попасть в топ-16, а затем забеги на вылет. Главное отличие - каждому из участников необходимо было пробежать всю программу - от квалификации до финала. Выражаясь языком кино, нужно было снять шесть эпизодов. А вот сколько из них попадут в итоговый фильм? Это уже впоследствии по показанным временам определяла IFSC.

Все забеги были записаны на видео и отправлены в международную федерацию. Далее предстояло хранить молчание целых десять дней - до премьеры IFSC ввела запрет на распространение любых подробностей - от фамилий участников до результатов забегов.

Официальный показ IFSC Connected Speed Knockout состоялся второго августа в 18 часов по московскому времени. Начало трансляции было выбрано неслучайно: в этот момент в Японии уже наступило третье августа. Именно в этот день в 2021 году скалолазание дебютирует на Олимпийских играх в Стране восходящего солнца.

У женщин все россиянки пробились в топ-16. Квалификацию выиграла Юлия Каплина (7,640), а в соперницы ей досталась Анна Цыганова, для которой эти соревнования стали первыми после тяжелой травмы позвоночника, случившейся год назад… Каплина выбила на секундомере 7,649, а красноярская скоростница 9,158. Следующая соперница Юлии - австрийка Александра Элмер - пробежала примерно на том же уровне (8,824). А хронометр россиянки замер на отметке 7,592.

Впереди был полуфинал с соотечественницей Елизаветой Ивановой. В нем Каплина пробежала медленнее, чем в предыдущих раундах - 8,074. А Иванова благодаря результату 7,827 прошла в финал. Уральская скалолазка во всех раундах демонстрировала стабильные времена на уровне 7,7-7,8. В первом раунде Елизавета без проблем опередила итальянку Эрику Пископо (7,861 против 9,219). В четвертьфинале ее соперницей стала индонезийка Раджия Салсабила. Перевес снова был на стороне уральской скоростницы, но уже не такой внушительный (7,700 против 7,887).

В финале хронометр Елизаветы вновь остановился в привычном диапазоне (7,706), однако для золота этого не хватило. Его завоевала полячка Александра Калуцка (7,460). Иванова завершила турнир с серебром. В финале за бронзу Каплина допустила срыв, эту награду выиграла итальянка Джулия Ранди.

Скажем и о других наших девушках. Дарья Кан в первом раунде уступила будущей чемпионке Калуцке, а Екатерина Баращук допустила срыв в противостоянии с француженкой Капусин Виглион.

Мужская сборная России также в полном составе вышла в финальную стадию. Лучшее время в квалификации показал индонезиец Рахмад Ади (5,762).

Первый в истории виртуальный турнир принес медаль Владислау Деулину. В первом раунде он уверенно обошел итальянца Алессандро Булоса (6,008 против 7,471). В четвертьфинале в соперники снова достался итальянец, но уже другой, более грозный - действующий чемпион мира Людовико Фоссали. Он допустил срыв, а вот наш действующий чемпион Европы пробежал стабильно - 5,912. В полуфинале Влад был еще быстрее (5,772), но 15 тысячных в заочной борьбе с Рахмадом Ади ему все же не хватило (5,757).

Соперником Деулина по финалу за третье место был Тимофеев. Пару слов о его пути. В восьмушке соперником пермского скоростника стал индонезиец Заенал Арифин, который не доставил проблем (5,963 против 6,464). Во втором раунде Дмитрий выиграл у Арсения Богомолова (5,980 против 7,007). В полуфинале Тимофеев уступил Джанлуке Зодда (6,126 против 5,916).

В российском малом финале оба соперника действовали быстро и безошибочно. На 14 сотых стремительнее оказался Владислав Деулин (5,803 против 5,944)! Золото взял Рахмад Ади, опередив Зодда на 28 тысячных (5,770 против 5,798).

Лев Рудацкий и Сергей Рукин остановились на 1/8 финала. Лев проиграл семь сотых Альфиану Мухаммаду из Индонезии, Сергей уступил те же мгновения Богомолову.