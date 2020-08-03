Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.08.2020,  
14:11
Текст:  Алексей Моисеев

Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"

В многочисленном семействе многоцелевых автомобилей "Тигр" пополнение - создан вариант в виде высокоманевренного багги. Как сообщили "РГ" в ООО "Военно-промышленная компания", эта версия впервые будет представлена на VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Украинская оборонка пытается "догнать" российский комплекс "Штурм-СМ"

Техника подобного класса отличается повышенной мобильностью и проходимостью, она обладает способностью на высокой скорости преодолевать участки пересеченной местности. Действующие на таком транспорте военнослужащие смогут использовать различные типы пулеметов, в том числе крупнокалиберные, автоматические гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Как отметил администратор интернет-проекта "Отвага-2004" Леонид Карякин, машины такого класса хорошо зарекомендовали себя во многих вооруженных силах, они нашли применение в воздушно-десантных и штурмовых частях, а также в разведывательных подразделениях и спецназе.

Возможность "Тигра" трансформироваться уже давно никого не удивляет, особенно после того, как было создано шасси ВПК-233136. Например, заказчик может выбрать двигатели мощностью 215, 240 и 300 л.с., механическую или автоматическую коробку передач, другие опции.

На минувшей неделе также стало известно о создании еще одного типа военных багги - на основе легкого броневика "Стрела". Информацию об этом озвучил в интервью газете "Красная звезда" командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

На платформе этого новейшего автомобиля, кроме того, спроектирована амфибия, которая будет продемонстрирована в экспозиции ВПК во время проведения форума "Армия-2020".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР 02.08.2020
Найден способ повысить ударную мощь российских танков 30.07.2020
Для российских военных создали водородное зарядное устройство 29.07.2020
автомобили
Фото: Иван Шагин / РИА Новости
Под куполом: 90 лет назад в СССР прошла первая выброска авиадесанта 02.08.2020
Антиснайперские УАЗы и "Уралы" для спецназа показали в Луганске 06.07.2020
Внедорожный "Ураган": МАЗ-537 остается основным танковозом во Вьетнаме 26.06.2020