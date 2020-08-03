СМИ: Минфин хочет получить от нефтяников 200 млрд рублей дополнительно

Минфин подготовил законопроект об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД), в котором кроме ужесточения условий для добывающих компаний, также предусматривается возврат в казну около 200 млрд рублей выпадающих доходов бюджета. Об этом сообщил "Коммерсант".

Документ уже разослан профильным министерствам и проходит оценку регулирующего воздействия. По оценке Минфина за год действия НДД бюджет недополучил 213 млрд рублей.

Пилот НДД был запущен с 1 января 2019 года для четырех групп недр - старых и новых месторождений в Западной Сибири, Восточной Сибири и Каспийского региона. Особенность режима в том, что налог взимается не с валовых показателей добычи нефти, а с дохода от ее продажи с вычетом производственных и логистических затрат. Гарантируемый доход государства при действующих условиях НДД на месторождениях, участвующих в пилоте, обеспечивается за счет применения пониженного НДПИ (налога с валовой добычи). Наибольший объем выпадающих доходов, как подчеркнули в Минфине, пришелся на вторую группу месторождений - это новые месторождения, имеющие льготу по экспортной пошлине.

Уже в феврале 2020 года Минфин оценил выпадающие доходы федерального бюджета в 2019 году в результате применения НДД примерно в 160 млрд рублей. Тогда замглавы ведомства Алексей Сазанов предупредил, что если подтвердится, что есть выпадающие доходы федерального бюджета, то следует принять меры, которые в будущем позволят не допустить подобного, а недоплату вернуть за счет каких-то повышающих коэффициентов.

Эксперимент с НДД опять уперся в старую проблему, из-за которой его обсуждение перед запуском в 2019 году продолжалось более пяти лет. Налоговый режим должен одновременно приносить доходы в бюджет, способствовать развитию отрасли, а также быть выгодным нефтедобывающим компаниям. Поиски этой золотой середины, по-видимому, так и не закончились.