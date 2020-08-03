Составлен перечень технологий для "цифровых песочниц"

Минэкономразвития предлагает утвердить перечень технологий, которые будут применяться в рамках "цифровых песочниц" - экспериментальных правовых режимов для инновационных компаний. Проект постановления министерство разместило на портале правовой информации.

Документ разработан в рамках закона о запуске "цифровых песочниц", который 31 июля 2020 года подписал президент России. До вступления закона в силу в конце января 2021 года требуется провести подготовительные работы. Новый проект постановления - один из таких шагов.

В перечень технологий, составленный Минэкономразвития, попали нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии работы с большими данными, квантовые технологии, робототехника и другие. Всего 10 категорий.