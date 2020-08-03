Анимационные фильмы специально для Ассоциации IPChain создает агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Сценаристом выступает драматург, член Академии российского телевидения, автор научно-популярных фильмов и книг Марина Собе-Панек.

Четвертый фильм сериала повествует о сотнях попыток изобрести суперклей и объясняет очередной парадокс - почему это чудо-средство поначалу не понравилось потребителям, а после признания в качестве суперуспешного товара не позволило его создателю разбогатеть.

"Истории изобретений много раз становились темой работ в популярной и научно-технической литературе. Однако создатели сериала смогли взглянуть на яркие события прошлого по-новому и рассказать на примере малоизвестных коллизий о том, как права на эти изобретения приходилось защищать. Поэтому документальные сюжеты про то, как удачно или неудачно авторы распоряжались своими идеями, произведениями искусства, открытиями - весьма актуальны сегодня и поучительны", - полагает профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Московского физико-технического института, Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, доктор химических наук Леонид Холодов.

В августе выйдет в свет очередной - пятый фильм "IP Stories: истории из истории", где речь пойдет о выдающемся немецком химике Христиане Шенбейне и о том, как благодаря его жене военная промышленность XIX века получила нитроцеллюлозу - взрывчатое вещество, превосходящее по мощности традиционный порох.

В роли рассказчика в цикле "IP Stories: истории из истории" выступает, как и прежде, фирменный герой Ассоциации IPChain - Горыныч, собирательный образ проницательного и многоликого знатока сферы интеллектуальной собственности. Каждая из его голов символизирует одно из направлений - авторские и смежные права, средства индивидуализации и промышленную собственность.

"IP Stories: истории из истории" можно посмотреть на официальных платформах агентства комплексных коммуникационных решений Prophet на YouTube, в Instagram, Facebook и на официальных коммуникационных каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain в Telegram, Instagram и Facebook. Показ сериала состоится также в рамках Международного фестиваля науки и инноваций Science Fest 2020, который проходит в онлайн-формате с июля по август.

Ассоциация IPChain создана Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век" в 2017 году.

Основная цель Ассоциации - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "Литрес", "Союзмультфильм", "Российская венчурная компания", Фонд содействия инновациям и другие.