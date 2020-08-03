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03.08.2020 08:12
Рубрика: Спорт

Состоялась жеребьевка женского Кубка России 2020/21 по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая чемпионом Европы 2007 и бронзовым призером Олимпиады 2012 Андреем Кириленко, провела жеребьевку группового этапа XVIII розыгрыша Кубка страны среди женских команд предстоящего сезона 2020/21. В турнире примут участие 23 команды из Премьер-лиги (высший дивизион чемпионата страны), Суперлиги 1 и Суперлиги 2.
В финале женского Кубка России 2019/20 курские динамовки победили екатеринбургский УГМК со счетом 84:71. Фото: Пресс-служба БК "Динамо" Курск В финале женского Кубка России 2019/20 курские динамовки победили екатеринбургский УГМК со счетом 84:71. Фото: Пресс-служба БК "Динамо" Курск
В финале женского Кубка России 2019/20 курские динамовки победили екатеринбургский УГМК со счетом 84:71. Фото: Пресс-служба БК "Динамо" Курск
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Вот результаты жеребьевки по группам предварительного этапа:

"А" - МБА (Москва, ПЛ), "Спартак" (Ногинск, Московская область, ПЛ), "Спартак" (Санкт-Петербург, СЛ 1), "УГМК-Юниор" (Екатеринбург, СЛ 1), "Пересвет" (Ростовская область), "ЧГУ-Атланта" (Чебоксары);

"Б" - "Динамо" (Курск, ПЛ), "Динамо" (Новосибирская область, ПЛ), "Казаночка" (Казань, СЛ 1), "Вологда-Чеваката" (Вологда, СЛ 1), "Юность" (Пензенская область, СЛ 2), "Енисей"-2 (Красноярский край, СЛ 2);

"В" - "Надежда" (Оренбургская область, ПЛ), "Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону, СЛ 1), "Ника" (Сыктывкар, СЛ 1), "Ставропольчанка-СКФУ" (Ставрополь), "Энергия" (Иваново), "Парма-КОР" (Пермский край);

"Г" - "Спарта энд К" (Видное, Московская область, ПЛ), "Динамо" (Москва, ПЛ), "Нефтяник" (Омск, СЛ 1), "Черные Медведи - Политех" (Санкт-Петербург, СЛ 1), БК "Самара".

Фото: fiba.basketball
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Таким образом, образованы три группы по шесть команд и еще один квинтет - всего 23 участника. Действующий чемпион России УГМК (Екатеринбург) и занявший в Премьер-лиге пятое место красноярский "Енисей" по решению руководства клубов не примут участия в турнире, но они делегирует в розыгрыш своих резервисток из "УГМК-Юниор" и "Енисея-2".

Напомним, что в Кубке России уже несколько сезонов подряд по решению РФБ для стимулирования доморощенных баскетболистов командам-участницам запрещено использование в своих боевых составах зарубежных исполнительниц, на площадку имеют право выходить только спортсменки с российским паспортом.

Поскольку состав трех дивизионов чемпионата России предстоящего сезона 2020/21 пока не сформирован, то данные по представительству команд по лигам (ПЛ - Премьер-лига, СЛ 1 - первый дивизион Суперлиги, СЛ 2 - второй дивизион Суперлиги) представлены на момент завершения первенства РФ 2019/20.

Однокруговые турниры в группах предварительного этапа розыгрыша Кубка России 2020/21 среди женских команд по утвержденному календарю должны состояться в период с 15 по 20 сентября. В плей-офф выйдут только победители групп. Далее 29 сентября пройдут матчи полуфиналов по схеме "А1" - "Б1", "В1 - Г1". Сражение непосредственно за титул намечено на 3 октября.

Справка "РГ"

Все обладатели Кубка России. Женщины

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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2004. ВБМ-СГАУ (Самара)

2005. УГМК (Екатеринбург)

2006. ВБМ-СГАУ

2007. ЦСКА (Москва)

2008. ЦСКА

2009. УГМК

2010. УГМК

2011. УГМК

2012. УГМК

2013. УГМК

2014. УГМК

2015. "Динамо" (Курск)

2016. "Динамо" (Курск)

2017. УГМК

2018. "Динамо" (Курск)

2019. УГМК

2020. "Динамо" (Курск)

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Лидеры по титулам

9 - УГМК (2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019)

4 - Динамо, Курск (2015, 2016, 2018, 2020)

2 - ВБМ-СГАУ (2004, 2006) - одна "франшиза" с "новым" ЦСКА

2 - ЦСКА (2007, 2008) - одна "франшиза" с ВБМ-СГАУ

Спорт Баскетбол

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