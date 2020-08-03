Средняя цена нефти Urals в июле составила 43,91 доллара за баррель

Средняя цена российской нефти марки Urals в июле 2020 года составила 43,91 доллар за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в июле 2019 года (63,34 доллара), сообщила пресс-служба Минфина.

За семь месяцев с января по конец июля этого года средняя цена Urals сложилась в размере 40,34 доллара за баррель.

С апреля стоимость Urals выросла более чем на треть, преодолев цену отсечения в российском бюджете, которая в этом году составляет 42,4 доллара за бочку Urals. Это предельная цена нефти, по которой доходы от ее экспорта поступают в бюджет России в 2020 году. Доходы от превышения этого значения стоимости Urals пополняют Фонд национального благосостояния (ФНБ). Наибольшее падение стоимости Urals произошло в марте-апреле этого года, когда она опускалась ниже 20 долларов за баррель.