Страховые выплаты в связи с коронавирусом могут распространить на немедицинских работников сферы здравоохранения. Это сотрудники поликлиник и больниц, напрямую не занимающиеся лечением пациентов, - повара, сантехники и т.д.

Сегодня на страховку имеют право врачи, средний и младший медперсонал, а также водители "скорой помощи", работающие с пациентами с COVID-19. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Мы готовы рассмотреть вопрос о распространении страховых выплат на немедицинских работников. Но сначала должны быть выработаны четкие критерии, определяющие наступление страхового случая", - заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай на "круглом столе", посвященном выплатам медикам. Он пояснил, что для врачей сейчас этим критерием считается работа с пациентами, зараженными COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию.

В минфине пообещали в течение десяти дней подготовить расчеты: сколько бюджетных средств дополнительно потребуется в случае увеличения числа получателей страховых выплат.

Сегодня 12% работников больниц и поликлиник не относятся к медперсоналу, но также участвуют в обеспечении медицинской помощи и контактируют с пациентами. Например, в помещения, где находятся больные, заходят электрики, сантехники, ИТ-специалисты.

Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников рассказал, что по результатам мониторинга, который прошел в 52 регионах, всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 32 243 сотрудника сферы здравоохранения, из которых около четырех тысяч не являются медработниками, а треть из них - сотрудники амбулаторий и неперепрофилированных под COVID-19 госпиталей. Они не подпадают под страховые выплаты.

Он подчеркнул, что страховое возмещение должно распространяться на всех, кто вопреки сложной эпидемиологической ситуации вынужден ходить на работу в лечебное учреждение.

Сейчас выплаты назначаются по решению специальной комиссии. Она не может быть меньше трех человек, в числе которых должны быть работодатель и представитель Фонда социального страхования (ФСС). Установить правомерность назначения страховых выплат ей необходимо за сутки, причем все сомнения должны трактоваться в пользу медицинского работника.

Если заболевание, вызванное COVID-19, привело к временной нетрудоспособности, сумма выплаты составит 68 811 рублей, при стойкой утрате работоспособности, которая привела к инвалидности III группы, - 688 113 рублей. Размер выплаты увеличится до 1 376 226 рублей в случае установления II группы инвалидности и до 2 064 339 рублей, если медработник станет инвалидом I группы. В случае летального исхода компенсацию в размере 2 752 452 рублей получат родственники. Всего в федеральном бюджете на финансирование выплат предусмотрено 11,5 млрд рублей, 4,4 млрд доведены до ФСС, из которых 2,5 млрд были выплачены пострадавшим от коронавируса медработникам к 31 июля.