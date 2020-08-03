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Рубрика: Спорт

Свечников зажег

Форвард "Каролины" первым из россиян набрал очки в плей-офф НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(8223)
В национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал квалификационный раунд плей-офф-2020. Напомним, по его итогам в восьми трехматчевых противостояниях определятся команды, которые примут участие в основном розыгрыше Кубка Стэнли.

В первом матче, проходившем в Эдмонтоне (там базируются все команды Западной конференции), "Каролина" обыграла "Рейнджерс" - 3:2. Для российского болельщика это была одна из самых ожидаемых пар. В "Рейнджерс" играет номинант на приз самому ценному игроку минувшей "регулярки" Артемий Панарин и еще несколько россиян, в "Каролине" тоже есть наш соотечественник, восходящая суперзвезда лиги Андрей Свечников. Он и набрал первое российское очко в этом плей-офф, отдав восхитительную передачу на пятак финскому партнеру Себастьяну Ахо, после чего счет стал 2:0 в пользу "Каролины". Вообще "Ураганы", как и предсказывали многие эксперты, были на голову сильнее соперника. Защита "Каролины", считающаяся одной из лучших в НХЛ, наглухо закрыла Панарина, позволив набрать ему лишь балл, Артемий и сам перед игрой признавался, что еще не набрал кондиций, "на тренировках такое творю, что сам не знаю, что делаю".

Артемий Панарин сам признался, что пока не в оптимальной форме: "На тренировках такое творю, что сам не знаю, что делаю"

В первый день в Эдмонтоне прошли еще два матча. В дуэли российских вратарей "Флориды" и "Айлендерс", Сергея Бобровского и Семена Варламова, верх взял последний. Хотя Бобровский, которого нещадно критиковали в "регулярке", провел неплохую игру, отразив 26 из 28 бросков и сделав несколько зрелищных "спасений". "Он давал нам шанс до самого конца", - сказал потом наставник "Флориды" Джоэль Кенневилль. Только для победы этого не хватило - 1:2. Что касается Варламова, он парировал 27 из 28 бросков.

Наконец, с сенсации началось противостояние "Эдмонтона" и "Чикаго". Фактические хозяева льда, в составе которых два лучших бомбардира регулярного чемпионата, немец Леон Драйзайтль и канадец Конор Макдэвид, уже в первом периоде пропустили четыре шайбы и уступили с общим счетом 4:6.

Фото: Reuters
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В Торонто "Питтсбург" уступил в овертайме "Монреалю" - 2:3. Российский центрфорвард "пингвинов" Евгений Малкин провел на льду 25 минут, был очень активен и имел пару неплохих возможностей забить, но, как и его партнеры, столкнулся с блистательной игрой голкипера "Монреаля" Кэри Прайса. В одном только первом периоде канадец отразил 18 бросков, а по итогам всего матча - в два раза больше. Это и помогло "канадиенс" одержать победу.

Наконец в еще одном матче первого дня "Калгари" справились с "Виннипегом" - 4:1. Причем проигравшие помимо поражения еще и потеряли из-за травм двух ключевых игроков, канадца Марка Шайфли и финского снайпера Патрика Лайне. Похоже в этом противостоянии многое уже предрешено.

Вчера начались еще три серии квалификации: "Аризона" - "Нэшвилл", "Торонто" - "Коламбус" и "Ванкувер" - "Миннесота". А также прошли матчи круговых турниров, в которых команды, гарантировавшие себе участие в первом раунде плей-офф, распределяют "посевочные" номера. "Колорадо" встречалось с "Сент-Луисом", а "Бостон" с "Филадельфией". Результаты этих матчей стали известны после подписания этого номера "РГ" в печать.

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