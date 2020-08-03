Тедеско назвал "Спартак" русской "Баварией"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сравнил свой нынешний клуб с мюнхенской "Баварией".

В интервью Fussball24.de он отметил, что решение возглавить московский клуб было правильным.

"Было несколько вариантов, но "Спартак" казался самым лучшим. Это не было очевидно на первый взгляд, но после нескольких дней в городе я почувствовал себя хорошо. "Спартак" похож на "Баварию", у команды 30 миллионов болельщиков по всей стране и невероятная сила", - сказал он.

"Кто же еще мог бы тренировать русскую "Баварию"? Это бесценный опыт", - продолжил он.

Отвечая на вопрос о возвращении в Бундеслигу, тренер отметил, что всеми мыслями он в "Спартаке" и если хотел бы работать в Германии, то был бы там. Тедеско отметил, что предложения у него есть.

"За последние несколько месяцев мне поступали конкретные предложения, но я в Москве и чувствую себя здесь хорошо", - ответил он.

Тедеско пришел в "Спартак" в 2019 году, его контракт истекает через год. Под его руководством "красно-белые" в минувшем сезоне стали седьмыми.