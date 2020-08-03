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03.08.2020 08:42
Рубрика: В мире

Тимошенко назвала выбор нынешней власти трагической ошибкой украинцев

Текст: Юрий Когалов
Юлия Тимошенко. Фото: Стрингер/РИА Новости Юлия Тимошенко. Фото: Стрингер/РИА Новости
Юлия Тимошенко. Фото: Стрингер/РИА Новости

Украинцы совершили "трагическую ошибку", выбрав президента Владимира Зеленского. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".

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По словам депутата, почти 70 процентов граждан Украины считают, что страна движется в неправильном направлении. И осенью у них появится возможность исправить эту ошибку.

"Сейчас, если мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, можно будет это исправить", - отметила Тимошенко.

Согласно постановлению Верховной рады, 25 октября на Украине пройдут местные выборы. Они состоятся практически на всей территории страны за исключением Луганской и Донецкой областей. Даже на подконтрольных Киеву территориях продолжат действовать военно-гражданские администрации.

Стоит отметить, что рейтинг доверия президенту Владимиру Зеленскому сильно упал с момента голосования. Согласно опросам, в настоящее время его деятельностью довольны лишь 36 процентов украинцев. Была даже создана электронная петиция с требованием его отставки.

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