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03.08.2020 20:56
Рубрика: Экономика

Траектория восстановления экономики России может быть неустойчивой

Текст: Сергей Тихонов
Траектория дальнейшего постепенного восстановления экономики РФ может быть неустойчивой, говорится в очередном выпуске Доклада о денежно-кредитной политике Банка России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причинами этого указываются: произошедшее падение доходов, сдержанное поведение потребителей, осторожные настроения бизнеса и ограничения со стороны внешнего спроса. Кроме того, негативное влияние на восстановление экономики может оказать очередное падение котировок нефти ниже стоимости, заложенной в базовом сценарии, отмечается в документе, который цитирует ТАСС. К этому может привести повторное введение карантинных мер или сохранение до конца 2020 года существующих ограничений из-за дальнейшего распространение коронавируса в России и других странах.

Фото: iStock
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При этом Банк России ожидает исчерпания в ближайшие месяцы влияния на экономику существенного ослабления курса рубля, произошедшего в I квартале этого года.

"В конце I квартала 2020 года в условиях заметного снижения обменного курса рубля произошло существенное повышение спроса и ускорение роста цен на бытовую технику и электронику. В ближайшие месяцы влияние ослабления рубля, произошедшего в I квартале, будет исчерпано", - сказано в докладе.

Также ЦБ снизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на 2020 год с 2,2-2,8 трлн до 1,4-2 трлн рублей. Главным фактором оттока средств, назван - рост объема наличных денег в обращении. В Банке России считают, что наличные деньги будут постепенно возвращаться на банковские счета, однако этот процесс может происходить медленнее, чем ожидалось ранее.

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