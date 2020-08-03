Траектория восстановления экономики России может быть неустойчивой

Траектория дальнейшего постепенного восстановления экономики РФ может быть неустойчивой, говорится в очередном выпуске Доклада о денежно-кредитной политике Банка России.

Причинами этого указываются: произошедшее падение доходов, сдержанное поведение потребителей, осторожные настроения бизнеса и ограничения со стороны внешнего спроса. Кроме того, негативное влияние на восстановление экономики может оказать очередное падение котировок нефти ниже стоимости, заложенной в базовом сценарии, отмечается в документе, который цитирует ТАСС. К этому может привести повторное введение карантинных мер или сохранение до конца 2020 года существующих ограничений из-за дальнейшего распространение коронавируса в России и других странах.

При этом Банк России ожидает исчерпания в ближайшие месяцы влияния на экономику существенного ослабления курса рубля, произошедшего в I квартале этого года.

"В конце I квартала 2020 года в условиях заметного снижения обменного курса рубля произошло существенное повышение спроса и ускорение роста цен на бытовую технику и электронику. В ближайшие месяцы влияние ослабления рубля, произошедшего в I квартале, будет исчерпано", - сказано в докладе.

Также ЦБ снизил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на 2020 год с 2,2-2,8 трлн до 1,4-2 трлн рублей. Главным фактором оттока средств, назван - рост объема наличных денег в обращении. В Банке России считают, что наличные деньги будут постепенно возвращаться на банковские счета, однако этот процесс может происходить медленнее, чем ожидалось ранее.