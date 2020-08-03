Трамп намерен добиваться смертного приговора для Царнаева

Федеральные власти будут добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, о чем и написал на своей странице в Twitter, подчеркнув, что страна не может оставить такое такое решение апелляционного суда в силе.

"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Правительству надо вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой части первоначального судебного процесса", - цитирует американского лидера РИА Новости.

Напомним, Царнаев был осужден за соучастие в планировании и осуществлении со своим братом Тамерланом теракта в 2013 году на марафоне в Бостоне. Тогда погибли трое, а свыше 280 человек были ранены. Апелляционный суд, в котором слушали дело, отменил приговор Царнаеву. В качестве причины названа невозможность обеспечить непредвзятость присяжных в ходе процесса. Также суд отменил приговор по трем второстепенным пунктам, которые касались применения оружия. Теперь дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.