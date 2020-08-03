Трамп намерен добиваться смертного приговора для Царнаева

Федеральные власти будут добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, о чем и написал на своей странице в Twitter, подчеркнув, что страна не может оставить такое такое решение апелляционного суда в силе.
"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Правительству надо вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой части первоначального судебного процесса", - цитирует американского лидера РИА Новости.
Напомним, Царнаев был осужден за соучастие в планировании и осуществлении со своим братом Тамерланом теракта в 2013 году на марафоне в Бостоне. Тогда погибли трое, а свыше 280 человек были ранены. Апелляционный суд, в котором слушали дело, отменил приговор Царнаеву. В качестве причины названа невозможность обеспечить непредвзятость присяжных в ходе процесса. Также суд отменил приговор по трем второстепенным пунктам, которые касались применения оружия. Теперь дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020