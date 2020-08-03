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03.08.2020 08:51
Рубрика: Экономика

Треть россиян приготовилась к снижению заработков

Текст: Александр Проценко

Треть россиян предполагают, что по итогам 2020 года их зарплата снизится, - таковы результаты опроса сервиса "Работа.ру", сообщает РБК. Опрос был проведен в июле 2020 года во всех регионах страны.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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На вопрос о том, как может измениться их зарплата, 34% респондентов ответили, что она снизится, и лишь 20% опрошенных надеются на повышение оплаты своего труда. Кроме того, 70% респондентов в этом году не рассчитывают на премии, но 30% россиян надеются, что по итогам года будут премированы.

Однако большинство участников опроса - 46% предполагают, что их зарплата не изменится.

Ранее аналогичный опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) выявил сокращение доходов у 58% россиян из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса. У 33% россиян произошли изменения в трудовых отношениях: у половины (52%) из них сократили зарплаты, 25% респондентов отправили в неоплачиваемый отпуск, еще 23% - уволили. Согласно опросам, 5% полностью лишились дохода, а доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч руб. выросла с 38,1 до 44,6%. Также за период пандемии в стране увеличилась доля крайне бедного населения, живущего на доход менее пяти тысяч в месяц.

Экономика Работа Зарплата

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