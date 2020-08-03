Тропический циклон "Хагупит" обрушится на восточное побережье Китая

Тропический циклон "Хагупит" приближается к восточному побережью Китая. Основной удар стихии придется на провинции Чжэцзян и Фуцзянь. Там уже в ночь на вторник ожидаются ливни и ураганный ветер. Достанется и Шанхаю, где объявлен желтый уровень погодной опасности.

Сейчас атмосферный вихрь находится в 380 километрах к юго-востоку от города Вэньчжоу. Циклон направляется на северо-запад, постепенно набирая силу. Скорость ветра в центральной его части достигает 28 метров в секунду.

В августе, по прогнозам китайских синоптиков, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сформируются от четырех до шести тропических циклонов. Два или три из них могут достигнуть побережья КНР, пишет ТАСС со ссылкой на местную метеорологическую службу.