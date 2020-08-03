Турист сломал пальцы скульптуре во время селфи в итальянском музее

Австрийский турист во время селфи в итальянском музее сломал пальцы ног у гипсовой скульптуры Антонио Кановы. Инцидент произошел в городе Поссаньо. Пострадал гипсовый слепок известной скульптуры Полины Бонапарт. О случившемся сообщили работники музея на своей странице в Facebook.

"Турист забрался на скульптуру верхом, в результате сломал у нее два пальца ног, а после спешно покинул учреждение", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

О повреждении экспоната узнали, когда гостя в музее уже не было. Но инцидент со съемкой запечатлели камеры наблюдения. Запись уже передана в местную полицию. Отбитые детали у скульптуры нашли и сейчас реставраторы занимаются ее восстановлением.