Ученые рассказали, как снизить угрозу развития деменции

Соблюдение нескольких правил может снизить угрозу развития деменции на 40 процентов. Результаты исследования на эту тему ученых из Университетского колледжа Лондона опубликованы в журнале Lancet.

Еще в 2017 году специалисты выявили девять факторов, способствующих развитию болезни. Это повышенное артериальное давление, ожирение, депрессия, диабет, курение, нарушения слуха, недостаток физической активности, а также низкий уровень образования и недостаток общения.

Научные изыскания в этом направлении были продолжены, и в итоге к вышеперечисленным факторам развития слабоумия ученые добавили еще травмы мозга, загрязненный воздух и злоупотребление алкоголем. В тоже время ученые дают рекомендации, как значительно уменьшить риск развития заболевания.

Для этого нужно регулярно следить за своим артериальным давлением, поддерживая его на уровне 130 мм ртутного столба, избегать травм головы, воздерживаться от любых видов курения, включая пассивное, снизить количество потребляемых спиртных напитков, сбросить лишний вес, в случае необходимости пользоваться слуховым аппаратом, стараться жить в экологически чистом месте, устраивать себе умеренные физические нагрузки и больше гулять.

Исследователи также отмечают, что эпидемия коронавируса осложнила жизнь людям с деменцией: многие из них не соблюдают социальную дистанцию просто потому, что в силу своего состояния не осознают ее сути. Кроме того, самочувствие таких людей может ухудшиться в связи с нехваткой общения в условиях самоизоляции.