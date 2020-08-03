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03.08.2020 10:45
Рубрика: Происшествия

В 12 регионах задержаны более 40 подпольных оружейников

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели в 12 регионах регионах России масштабную спеоперацию против нелегальных оружейников. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, была пресечена деятельность 42 нелегальных оружейников и 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, которые были оснащены специализированным оборудованием, в том числе 3D принтерами и станками с ЧПУ. По данным спецслужбы, злоумышленники занимались не только изготовлением, но и сбытом оружия в разных городах России.
Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ

Судя по кадрам оперативного видео, подпольные мастерские были оборудованы в гаражах. Там де прошли и основные задержания подозреваемых. На кадрах показан огромный арсенал оружия от пистолетов Макарова с глушителем до винтовок, автоматов и пулеметов различных модификаций. Как отметили в ЦОС, обыски и задержания прошли по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве и Московской области, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкессии, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской областях, Кемеровской области - Кузбассе.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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В результате из незаконного оборота изъято 179 единиц оружия: пулемет "ПКМ", автоматы "АК-74", "АКМС", "АКС-74У"; пистолеты-пулеметы "ППШ", "ППС", "Кедр", "МР-40", "SA", "МР-5"; винтовки и карабины "Мосина", "СВТ", "СКС", "СВД", "Сайга", "Тигр", "Mauser", "AR-15",

"М-16", "AUG", "GM-15", "POF", "Barret"; пистолеты и револьверы "ТТ", "ПМ", "АПС", "Коровина", "Grand Power", "Glock", "Colt", "Mauser", "Parabellum", "Walther", "Luger", "Beretta", "Norinco", "Taurus", "Наган". Кроме того было изъято 17 гранат "Ф-1", "РГД-5", "РГО", "РГН" и около 15 кг взрывчатых веществ. А еще 110 детонаторов различных модификаций, свыше 80000 патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия. Как отметили в ФСБ, мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанные с незаконным изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.

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