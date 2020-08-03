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02.08.2020 19:12
Рубрика: В мире

Переехать историю

В Берлине хотят снести памятник цыганам - жертвам нацистов
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(8223)
В Берлине разгорается громкий скандал из-за памятника жертвам холокоста, которому угрожает снос. Однако на этот раз дело не столько в политической подоплеке, сколько в бюрократической неразберихе. Немецкие железные дороги решили проложить новую ветку скоростной электрички в центре Берлина по маршруту, на котором находится мемориал цыганам - жертвам нацистских концлагерей. В итоге, как пишет Deutsche Welle, руководство компании предложило демонтировать мешающий им "объект" на неопределенный срок. Утверждается, что это будет сделано на время строительных работ.

Новая ветка электрички строится в рамках расширения транспортного сообщения в центральном районе Тиргартен. На проектных чертежах намеченная линия подземки огибает бундестаг, от которого памятник погибшим цыганам находится всего в пятидесяти метрах. В свое время его близость к правительственным зданиям стала символом исторической ответственности Германии за преступления против цыган при национал-социалистах. Правительство ФРГ признало их массовые убийства геноцидом в 1982 году. По данным историков, жертвами режима стали около полумиллиона представителей этого народа. Памятник, открытый восемь лет назад, выглядит неброско и лаконично: круглый черный бассейн с гранитным треугольником посреди - он напоминает о нашивках на робах узников лагерей смерти.

Фото: Ариадна Рокоссовская
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По словам главы Центрального совета немецких синти и рома (этнических цыганских групп. - Прим. "РГ") Романи Розе, о планах транспортников им стало известно постфактум - с представителями нацменьшинств никто даже не посоветовался. При этом в самой компании "выразили недоумение, что демонтаж монумента, оказывается, может для кого-то представлять проблему". Замять скандал взялся берлинский сенат: чиновники обещали найти компромисс. Между тем современные синти и рома, живущие в Германии, убеждены: "Дойче бан" как преемник Имперских железных дорог, участвовавших в перевозке людей в лагеря смерти, должен был с самого начала проявить деликатность в таком вопросе. Ранее "РГ" писала о том, что подданный Голландии, чьи родители погибли в Аушвице, потребовал от Немецких железных дорог выплатить компенсации выжившим узникам и родным жертв. Письмо было направлено канцлеру Меркель.

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