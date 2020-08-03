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03.08.2020 11:34
Рубрика: В мире

В Боливии досрочно завершился учебный год

Текст: Юрий Когалов

Власти Боливии решили досрочно завершить учебный год. С 3 августа занятия в школах официально прекращаются, все учащиеся автоматически переходят на следующую ступень.

Фото: AFP/AIZAR RALDES
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Как передает агентство EFE, данное решение правительства стало неожиданным для многих. В марте, всего через месяц после начала занятий, уроки в школах были отменены. Возобновились они в июне и должны были продлиться до декабря. И вот теперь власти решили не рисковать здоровьем детей, многим из которых необходимо приходить в школы, поскольку в стране нет возможности организовать дистанционное обучение для всех.

"В подавляющем большинстве сельских районов нет интернета, у детей нет интернета. Оптоволоконная оптика проложена только в городах. У нас нет условий для организации дистанционного обучения. Проведение очных занятий означает серьезный риск для здоровья и жизни боливийцев и наших детей, поэтому мы сочли целесообразным закрыть учебный год", - заявил глава администрации временного президента Йерко Нуньес. Однако в течение оставшейся части 2020 года министерство образования, спорта и культуры, по его словам, продолжит заниматься подготовкой учителей.

Свое решение в правительстве объяснили ростом числа случаев коронавируса. "Мы сделали это, чтобы позаботиться о здоровье, жизни наших детей и молодежи", - отметила временный президент Жанин Аньес. Согласно последним данным, число выявленных случаев составило порядка 80 тысяч, свыше 3 тысяч человек скончались. Эпидемиолог Вирхилио Прието предупредил, что август будет "опасным, проблематичным".

Между тем учителя частных школ раскритиковали решение властей. По их словам, оно грозит им потерей работы, многие школы просто закроются. Недовольны и в объединении родителей школьников, по их мнению, досрочное завершение учебного года будет иметь негативные последствия для процесса обучения и воспитания детей.

Выразили свою озабоченность и в ЮНИСЕФ. Там отметили, что досрочное завершение учебного года наносит "ужасный ущерб детям и подросткам Боливии".

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