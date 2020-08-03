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03.08.2020 10:21
Рубрика: В мире

В Генуе откроют новый мост спустя два года после обрушения старого

Текст: Диана Ковалева
Фото: EPA-EFE/LUCA ZENNARO Фото: EPA-EFE/LUCA ZENNARO
Фото: EPA-EFE/LUCA ZENNARO

В Генуе на месте старого автомобильного моста Моранди, который обрушился два года назад и унес жизни 43 человек, в понедельник откроют новый. Ожидается, что первым по мосту на машине проедет президент Италии Серджо Маттарела, пишет газета Le Figaro.

Инженер моста в Генуе предупреждал о возможной трагедии 39 лет назад

Новый мост, построенный по проекту архитектора Ренцо Пьяно, назовут Генуя Сан Джорджио. Его общая длина составит 1067 метров. Для поддержки конструкции были возведены 18 колонн с средней высотой в 45 метров. Непосредственно перед открытием в конце июля мост тестировали на прочность 56 грузовиков весом 44 тонны каждый. Движение по мосту должно начаться 4 или 5 августа.

Официальная церемония открытия, в рамках которой президент страны Серджо Маттарела первым проедет по новой конструкции, а премьер-министр Джузеппе Конте выступит с речью, должна начаться в 18.30 по местному времени (19.30 по Москве). Ожидается, что над Генуей в рамках представления пролетят самолеты ВВС Италии.

Однако родственники тех, кто погиб два года назад при обрушении старого моста, намерены бойкотировать церемонию. "Мы не будем присутствовать на открытии, мы не хотим, чтобы трагедия закончилась карнавалом", - рассказал агентству AFP Эгле Поссетти, представитель комитета родственников погибших.

Напомним, что часть автомобильного моста Моранди обрушилась 14 августа 2018 года, унеся жизни 43 человек, в том числе четырех детей. Как заявили позже в итальянском минтрансе, причиной трагедии стали недостатки в техническом обслуживании объекта.

В мире Европа Италия Обрушение моста в итальянской Генуе

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