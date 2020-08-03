В Киеве террорист захватил отделение банка

Неизвестный захватил заложников в отделении банка в киевском бизнес-центре "Леонардо". Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.

По его словам, мужчина может быть вооружен бомбой.

"3 августа в 12​​​.00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие спецоперация "Гром", - написал Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что прибывшие на место полицейские начали вести с террористом переговоры и предложили ему сдаться.

Жителей города призывают избегать района происшествия.