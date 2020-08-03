В Марокко врачам запретили уходить в отпуск

Власти Марокко запретили врачам уходить в отпуск из-за роста числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, минздрав королевства выпустил циркуляр, согласно которому ни один медработник не может уйти даже в запланированный отпуск, пока в стране увеличивается число инфицированных. По указанию министра Халеда Айта Талеба, весь медицинский персонал, включая врачей, медсестер и санитаров, должен перенести ежегодные отпуска на более поздний срок. А те, кто успел отправиться отдыхать, должны в течение 48 часов вернуться на рабочее место.

Как отмечают местные СМИ, в Марокко врачи и медсестры работают в напряженном режиме уже четыре месяца. Многие вынуждены жить вдали от своих семей, чтобы избежать риска заражения родных и близких.

Согласно последним данным, в стране заболело 25,5 тысячи человек, чуть менее 400 человек скончались. В последнее время ежедневно фиксируется рост числа новых случаев инфицирования, что вызывает тревогу властей.