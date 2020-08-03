В Мексике задержан один из крупнейших мафиози по прозвищу "Кувалда"

Мексиканские силы безопасности арестовали лидера картеля Санта-Роза-де-Лима Хосе Антонио Йепеса Ортиса, известного как "Эль-Марро" - "Кувалда". Масштабная операция с участием десятков силовиков была проведена в воскресенье в центральном штате Гуанахуато, говорится в совместном заявлении правительства штата и секретариата общественной безопасности Мексики. В ходе рейда были задержаны, по меньшей мере, пять членов картеля. Кроме того, была освобождена женщина, которую злоумышленники удерживали в заложниках, сообщает CCN.

Жестокий и беспринципный, как уверяют мексиканские силовики, "Кувалда" внешне похож на короля преступного мира Мексики "Коротышку", главу картеля Синалоа Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, который отбывает пожизненный срок в американской тюрьме. Ортис руководил картелем, промышлявшим вымогательствами, похищениями людей и кражами топлива. Йепеса Ортиса разыскивали в течение нескольких месяцев на фоне эскалации насилия в Гуанахуато, на территории, контролируемой картелем. Война за контроль над районом между группой и картелем нового поколения Халиско привела к волне жестоких и смертельных расправ. В штате в среднем совершается около 10 убийств в день. По данным правительства, в первой половине этого года в Гуанахуато было зафиксировано не менее 1691 убийства, больше, чем в каком-либо другом мексиканском штате.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор высоко оценил действия спецслужб. "Мы должны продолжать заниматься устранением причин, провоцирующих насилие. Мы говорим "нет коррупции и безнаказанности", - заявил Обрадор в своем Twitter. Он резко критикуется в стране за "мягкий и нерешительный", в отличие от предшественников, подход к борьбе с организованной преступностью. Свою стратегию он называет "объятия, а не пули". Оппоненты президента, в том числе из силовых структур страны, утверждают, что с мафиозными картелями нельзя говорить на языке дипломатии.

В октябре прошлого года власти ненадолго задержали Овидио Гусмана, сына "Эль Чапо" Гусмана. Однако он был освобожден спустя несколько часов после того, как боевики картеля взяли в заложники нескольких сотрудников службы безопасности и парализовали северный город Кулиакан. В марте Лопес Обрадор подвергся масштабной критике за рукопожатие - в период действия жестких ограничительных мер - с матерью "Эль Чапо" во время посещения штата Синалоа.