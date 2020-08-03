В Мексике застрелен освещавший деятельность полиции журналист

Комиссия по правам человека Мексики сообщила об убийстве журналиста Пабло Морругареса. В своем заявлении в Facebook организация осудила это преступление, призвав генпрокуратуру провести тщательное расследование и установить виновных.

По данным СМИ, журналист был застрелен рано утром в ресторане в городе Игуала, где находился в компании полицейского. Морругарес занимался освещением деятельности правоохранительных органов, пишет РИА Новости. Известно, что перед убийством журналист получил информацию о преступлении, произошедшем неподалеку. Морругарес писал о том, что этот район мог контролироваться преступной группировкой Los Tlacos, связанной с наркобизнесом, и спорившей за территорию с другими группировками.

Четыре года назад на Морругареса и его супругу уже было совершено покушение. Они не пострадали и после инцидента оба находились под защитой полиции.

Как отмечает ТАСС, с 2000 года в Мексике погибли свыше 150 сотрудников СМИ, из них более 10 - в 2019 году. По данным прокуратуры, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.