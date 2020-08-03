Новости

Названы сроки запуска производства первых электромобилей в России 04:20
В Мексике застрелен освещавший деятельность полиции журналист 04:03
Тропические постельные клопы стали чаще кусать россиян 03:45
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей 03:40
На Камчатке мужчина упал с 30-метровой скалы 03:38
Турист сломал пальцы скульптуре во время селфи в итальянском музее 03:32
ВМС и ВВС США провели учения в Черном море 03:24
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков 02:49
Трамп намерен добиваться смертного приговора для Царнаева 02:27
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа 02:20
Израильские военные уничтожили боевиков на границе с Сирией 02:03
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России 01:55
Полторы тысячи человек сдадут ЕГЭ в первый день дополнительного периода 01:53
Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Берлине 01:45
Красный лук стал причиной вспышки сальмонеллеза в США 01:31
Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля 01:20
В Египте восемь человек погибли при падении микроавтобуса в канал 00:44
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных 00:21
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 02.08.2020
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского "Динамо" 02.08.2020
Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании 02.08.2020
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе 02.08.2020
Начались съемки продолжения сериала "Универ" 02.08.2020
Кэмерон показал готовые сцены из второго "Аватара" 02.08.2020
Более 9 100 человек вылечились от коронавируса в армии и на флоте 02.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
03.08.2020 04:03
Рубрика: В мире

В Мексике застрелен освещавший деятельность полиции журналист

Комиссия по правам человека Мексики сообщила об убийстве журналиста Пабло Морругареса. В своем заявлении в Facebook организация осудила это преступление, призвав генпрокуратуру провести тщательное расследование и установить виновных.

Судья в Портленде запретил силовикам преследовать журналистов

По данным СМИ, журналист был застрелен рано утром в ресторане в городе Игуала, где находился в компании полицейского. Морругарес занимался освещением деятельности правоохранительных органов, пишет РИА Новости. Известно, что перед убийством журналист получил информацию о преступлении, произошедшем неподалеку. Морругарес писал о том, что этот район мог контролироваться преступной группировкой Los Tlacos, связанной с наркобизнесом, и спорившей за территорию с другими группировками.

Четыре года назад на Морругареса и его супругу уже было совершено покушение. Они не пострадали и после инцидента оба находились под защитой полиции.

Как отмечает ТАСС, с 2000 года в Мексике погибли свыше 150 сотрудников СМИ, из них более 10 - в 2019 году. По данным прокуратуры, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Нападения на журналистов

Главное сегодня

Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор