В Москве завершились съемки фильма "Белый снег" о лыжнице Елене Вяльбе

В Москве завершились съемки спортивной драмы Николая Хомерики "Белый снег", которые были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. В написании сценария принимал участие молодой белорусский драматург Андрей Курейчик, автор сценариев к фильмам "Любовь-морковь", "Елки", "Движение вверх".

Основную часть картины удалось снять до начала карантина и закрытия в стране внешних и внутренних границ: Хомерики успел завершить съемки в Магадане буквально за пару дней до введения строгих ограничений, а команда фильма вылетела в Москву на последнем самолете. В столице должны были быть сняты детские годы Елены Вяльбе, зал российской делегации в Тронхейме, сцены в ресторане и т.д. По планам, полностью завершить картину Хомерики должен был уже к апрелю 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 съемки фильма были приостановлены на несколько месяцев и возобновились только в конце июня.

Весь съемочный период великая лыжница, а теперь еще и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе консультировала съемочную группу, подсказывая важные детали для сохранения биографичности и спортивной достоверности ленты. Вяльбе также принимала участие и в написании сценария, а в процессе съемок сидела буквально за спиной у режиссера, внимательно наблюдая за происходящим на экране.

- Этот фильм на 95% состоит из моих воспоминаний, - говорит Елена Вяльбе. - Он о том, как все на самом деле было, поэтому наблюдая за съемочным процессом, я где-то улыбалась, где-то даже плакала. Но что меня действительно поразило, так это атмосфера, которая царила на площадке - очень добрая, душевная и даже какая-то семейная. За этот период мы все очень сплотились, сдружились, и я, конечно, была очень рада, что несмотря на такую сложную ситуацию в мире, нам все же удалось закончить кино практически тем же составом, каким мы его начинали. Жаль, конечно, что не удалось все снять одним махом, и кому-то из команды все же пришлось покинуть проект, однако главное, что все живы и здоровы.

"Белый снег" рассказывает об основных этапах жизненного и спортивного пути рекордсменки Елены Вяльбе - от первых ее шагов на лыжах до громкой победы на Чемпионате мира 1997 года в Тронхейме, когда Вяльбе завоевала все 5 золотых наград в лыжных гонках из 5 возможных и установила новый мировой рекорд.

Главную героиню играют три актрисы: Ольга Лерман, которая воплотила образ взрослой чемпионки, Полина Ватага, сыгравшая Вяльбе в подростковом возрасте, и Ангелина Вяльбе- внучка самой Елены, которая сыграла свою бабушку в 8 лет. По словам спортсменки, кроме того, что Ангелина очень похожа внешне на нее в детстве, она столь же целеустремленная и упертая. Однако в отличие от Елены, до съемок юная актриса никогда не вставала на лыжи. Теперь хочет даже записаться в лыжную секцию.

У исполнительницы главной роли взрослой Вяльбе, Ольги Лерман, с Еленой Вяльбе также много общего. Прежде всего, один и тот же знак зодиака - Овен. Поэтому характером актриса довольно похожа на свой прототип. Внешне женщины также имеют сходство, правда, у Лерман глаза серо-голубые, в то время как у самой Вяльбе - зелено-карие. Актрисе каждый раз перед съемками приходилось надевать линзы.

- В отличие от Елены, которая родилась в снежном Магадане, - рассказывает актриса Ольга Лерман, - я родилась в солнечном Баку, поэтому перед съемками училась бегать на лыжах с нуля - до этого вообще никогда на них не вставала. Соответственно, училась я дольше всех и, по иронии, была самой отстающей среди других девочек-актрис, играющих лыжниц. Мне казалось, что съемки начнутся, а я так и не смогу даже шага ступить. Думаю, нас с Леной объединяет волевой характер, и примерно через полтора месяца я все-таки встала на лыжи и даже прилично побежала.

Мать чемпионки сыграла Анна Уколова, причем в разные периоды жизни - молодую, среднего возраста и более взрослую. Примечательно, что грим был использован минимально: отражения возраста своей героини Уколова добивалась посредством изменения пластики, походки, речи и т.д.

- Я очень рада, - говорит Анна Уколова, - что возникла идея снимать фильм про Елену Валерьевну, которая ныне живет, потому что у нас всегда почему-то снимают фильмы о спортсменах, выдающихся личностях, когда человека уже нет. У проекта очень хорошая команда - Хомерики, Лясс, талантливые ребята-продюсеры Марат Ким и Тимур Хван - все очень большие профессионалы. И как можно было отказаться сыграть мать такого человека! Причем, не просто мать, а мать в разном возрасте, что, конечно, вдвойне ценно для любого актера. Ну и сама Вяльбе - это на 100% мой человек. Я когда первый раз ее увидела, сразу почувствовала мощнейший заряд позитивной энергии, который от нее шел - подошла, познакомилась и сразу согласилась на роль.

В последний момент к актерскому составу фильма присоединился актер Федор Добронравов, который сыграл дедушку маленькой Вяльбе. Изначально исполнителем этой роли был лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства Владимир Гостюхин, однако, из-за закрытых границ белорусский актер не смог въехать в Россию и продолжить съемки.

- Я только недавно присоединился к фильму, - сказал Федор Добронравов, - однако мне все пока очень нравится. Согласился на эту роль практически сразу же, как только прочитал сценарий, поскольку меня заинтересовало и то, о чем он, и то как и кем написан. Кроме того, конечно, очень хотелось поработать с Николаем Хомерики, ведь до этого я с ним никогда не сталкивался на съемочной площадке. Первые впечатления - великолепно, он профессионал высокого уровня.