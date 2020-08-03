В проекте нового КоАП вводятся значительные штрафы за граффити

Борьба с граффити вызвана не вкусовыми спорами, а необходимостью, как ни парадоксально звучит, защищать правопорядок и благополучие.
Существует убедительно доказанная учеными-криминологами взаимосвязь между грязью, убогостью района и уровнем преступности в нем. Ее еще называют теорией разбитых окон. По этой теории граффити логично включаются в перечень ярких примет неблагополучия.
Рядом с изрисованными граффити стенами очень органично смотрятся пустые бутылки, мятая бумага, в том числе туалетная, прочий мусор. Первое, даже самое маленькое граффити есть первый шаг к деградации улицы, района, города.
Именно поэтому в свое время в Нью-Йорке борьбу с преступностью начали с того, что объявили нулевую терпимость граффити. Кстати, когда глава Нью-Йоркского метрополитена начал кампанию по очищению в прямом смысле слова подземки, на него обрушился шквал критики. Мол, разве нечем больше заняться? Но руководитель упрямо гнул свое: изрисованные вагоны просто не появлялись на линии. Появилась хоть одна лишняя буковка во время маршрута? Стоп, машина. На конечной станции вагон отмывали.
Кому-то покажется парадоксальным, но в городе началась цепная реакция, то тут, то там стали наводить порядок. И постепенно Нью-Йорк сдал позиции самого криминального города Америки. Потому что когда вокруг чисто, то у хулиганов опускаются руки.
Мода на уродливое граффити пришла и к нам. С этим надо бороться. Пока за так называемый стрит-арт наказывают по статье 7.17 КоАП "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Штраф от 300 до 500 рублей. Иногда могут вменить статью 20.1 "Мелкое хулиганство". Штраф от 500 до 1 тысячи рублей либо административный арест.
Сейчас Министерство юстиции РФ дорабатывает проект нового КоАП. Помимо прочего документ предусматривает специальную санкцию за "уничтожение или повреждение элементов благоустройства, в том числе путем нанесения надписей и иных графических изображений, выполненных стойкими материалами". Наказание для художников-хулиганов станет гораздо строже.
Самых отъявленных суд сможет отправить на обязательные работы. Такое наказание отбывается в свободное время под контролем судебных приставов. А фронт работ обозначают местные власти. Подмести улицы. Подстричь траву на газонах. Покрасить забор. Наверное, было бы справедливо заставить вандала убрать за собой и замазать свои художества. Но посмотрим, как будет складываться практика.
Конечно, в граффити масса жанров. Не все из них ужасные. Более того, в последнее время появилась мода на украшение городов рисунками на домах: в таких случаях все-таки стены не испещряют каракулями, а облагораживают картинами. Разница - в содержании. Но статья КоАП не разделяет высокое искусство и ужасное, что правильно. Не дело полицейского, составляющего протокол, решать, надо ли штрафовать за картину на заборе или благодарить. Любое несанкционированное граффити будет нарушением.
Кстати, в последнее время многие художники стали самостоятельно предлагать свои услуги местным администрациям и получать положительный ответ. Потому что когда художественное дело согласовано и завизировано, это уже называется благоустройством. Например, часто рисуют патриотические картины, портреты военачальников и прочее. Но радуют законопослушные художники наш глаз и видами моря, неба, природы, изображениями кораблей, самолетов, животных и так далее и тому подобное. То, что нарисовано с душой, улицу не портит.
Для тех же художников, кто не признает согласованных тем, власти тоже ищут варианты. Чтобы и творческий зуд утолить, и город не испортить.
В Санкт-Петербурге, например, появятся специальные конструкции для стрит-арта.
"Комитет по градостроительству и архитектуре предложит свои варианты для размещения творчества художников стрит-арта в городской среде, в том числе в центральных районах. Сейчас ведомство приступило к разработке специальных уличных конструкций. Их планируется размещать в городской среде как на постоянной, так и на временной основе", - сообщили власти Северной столицы.
В районные администрации направлены обращения с просьбой предложить места, где бы можно было установить такие конструкции.
В проекте нового КоАП предусмотрена отдельная глава, наказывающая за различные нарушения правил благоустройства территории муниципальных образований.
Например, за парковку на газонах предлагается ввести штрафы от полутора тысяч до четырех тысяч рублей, а в случае фиксации этих административных правонарушений в порядке будет предусмотрена твердая сумма штрафа - две тысячи рублей.
Предусматриваются санкции за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах, парковку на газонах, а также детских и спортивных площадках. Еще планируется ввести санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов. Предложено включить в новый КоАП и статью об ответственности за порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов. И так далее.
Главное: правила будут едиными по всей стране. Сейчас ведомство дорабатывает законопроект после недавнего общественного обсуждения.