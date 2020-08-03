В проекте нового КоАП вводятся значительные штрафы за граффити

Уличные живописцы, самовольно портящие наши города своими граффити, будут платить штрафы от 5 до 7 тысяч рублей или отправляться на обязательные работы на срок до 60 часов, в ходе которых, вполне возможно, им придется стирать со стен свои собственные художества.

Борьба с граффити вызвана не вкусовыми спорами, а необходимостью, как ни парадоксально звучит, защищать правопорядок и благополучие.

Существует убедительно доказанная учеными-криминологами взаимосвязь между грязью, убогостью района и уровнем преступности в нем. Ее еще называют теорией разбитых окон. По этой теории граффити логично включаются в перечень ярких примет неблагополучия.

Рядом с изрисованными граффити стенами очень органично смотрятся пустые бутылки, мятая бумага, в том числе туалетная, прочий мусор. Первое, даже самое маленькое граффити есть первый шаг к деградации улицы, района, города.

Именно поэтому в свое время в Нью-Йорке борьбу с преступностью начали с того, что объявили нулевую терпимость граффити. Кстати, когда глава Нью-Йоркского метрополитена начал кампанию по очищению в прямом смысле слова подземки, на него обрушился шквал критики. Мол, разве нечем больше заняться? Но руководитель упрямо гнул свое: изрисованные вагоны просто не появлялись на линии. Появилась хоть одна лишняя буковка во время маршрута? Стоп, машина. На конечной станции вагон отмывали.

Кому-то покажется парадоксальным, но в городе началась цепная реакция, то тут, то там стали наводить порядок. И постепенно Нью-Йорк сдал позиции самого криминального города Америки. Потому что когда вокруг чисто, то у хулиганов опускаются руки.

Мода на уродливое граффити пришла и к нам. С этим надо бороться. Пока за так называемый стрит-арт наказывают по статье 7.17 КоАП "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Штраф от 300 до 500 рублей. Иногда могут вменить статью 20.1 "Мелкое хулиганство". Штраф от 500 до 1 тысячи рублей либо административный арест.

Сейчас Министерство юстиции РФ дорабатывает проект нового КоАП. Помимо прочего документ предусматривает специальную санкцию за "уничтожение или повреждение элементов благоустройства, в том числе путем нанесения надписей и иных графических изображений, выполненных стойкими материалами". Наказание для художников-хулиганов станет гораздо строже.

Самых отъявленных суд сможет отправить на обязательные работы. Такое наказание отбывается в свободное время под контролем судебных приставов. А фронт работ обозначают местные власти. Подмести улицы. Подстричь траву на газонах. Покрасить забор. Наверное, было бы справедливо заставить вандала убрать за собой и замазать свои художества. Но посмотрим, как будет складываться практика.

Конечно, в граффити масса жанров. Не все из них ужасные. Более того, в последнее время появилась мода на украшение городов рисунками на домах: в таких случаях все-таки стены не испещряют каракулями, а облагораживают картинами. Разница - в содержании. Но статья КоАП не разделяет высокое искусство и ужасное, что правильно. Не дело полицейского, составляющего протокол, решать, надо ли штрафовать за картину на заборе или благодарить. Любое несанкционированное граффити будет нарушением.

Не дело полицейского решать, надо ли штрафовать за картину на заборе или благодарить. Любое несанкционированное граффити будет нарушением

Кстати, в последнее время многие художники стали самостоятельно предлагать свои услуги местным администрациям и получать положительный ответ. Потому что когда художественное дело согласовано и завизировано, это уже называется благоустройством. Например, часто рисуют патриотические картины, портреты военачальников и прочее. Но радуют законопослушные художники наш глаз и видами моря, неба, природы, изображениями кораблей, самолетов, животных и так далее и тому подобное. То, что нарисовано с душой, улицу не портит.

Для тех же художников, кто не признает согласованных тем, власти тоже ищут варианты. Чтобы и творческий зуд утолить, и город не испортить.

В Санкт-Петербурге, например, появятся специальные конструкции для стрит-арта.

"Комитет по градостроительству и архитектуре предложит свои варианты для размещения творчества художников стрит-арта в городской среде, в том числе в центральных районах. Сейчас ведомство приступило к разработке специальных уличных конструкций. Их планируется размещать в городской среде как на постоянной, так и на временной основе", - сообщили власти Северной столицы.

В районные администрации направлены обращения с просьбой предложить места, где бы можно было установить такие конструкции.

Между тем

В проекте нового КоАП предусмотрена отдельная глава, наказывающая за различные нарушения правил благоустройства территории муниципальных образований.

Например, за парковку на газонах предлагается ввести штрафы от полутора тысяч до четырех тысяч рублей, а в случае фиксации этих административных правонарушений в порядке будет предусмотрена твердая сумма штрафа - две тысячи рублей.

Предусматриваются санкции за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах, парковку на газонах, а также детских и спортивных площадках. Еще планируется ввести санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи, обледенений крыш и пандусов. Предложено включить в новый КоАП и статью об ответственности за порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов. И так далее.

Главное: правила будут едиными по всей стране. Сейчас ведомство дорабатывает законопроект после недавнего общественного обсуждения.