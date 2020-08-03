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03.08.2020 00:35
Рубрика: Общество

На лекцию - в маске

В Роспотребнадзоре определили, как организовать учебу в вузах
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 169(8223)
Заболеваемость COVID-19 идет на убыль в 80 российских регионах, сообщила вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова. В преддверии нового учебного года ее ведомство подготовило новые правила работы учебных заведений - с учетом противоэпидемических мер.

"Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день в 80 регионах наблюдается или четкая стабилизация, или снижение заболеваемости. Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост", - сказала Попова в интервью "Вестям" на телеканале "Россия-1". Она объяснила, что в ряде регионов, возможно, поспешили со снятием ограничений, а еще одна причина - это неосторожное поведение, нежелание соблюдать правила защиты. "Где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо, мы уже вышли из ограничений", - отметила Попова.

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Начало учебы может обострить эпидемическую ситуацию: студенты вернутся в учебные аудитории, рассчитанные на десятки человек.

"Прогнозируемый осенью всплеск заболеваемости реален, так как, на мой взгляд, очевидно, что в популяции пока сохраняется высокая доля людей, не имеющих иммунитета и чувствительных к вирусу. Свою роль здесь может сыграть не только наступление холодной осенней погоды, благоприятной для распространения любых респираторных вирусов, но и намечающееся в сентябре возобновление очной учебы в школах и вузах, - прокомментировал "РГ" заслуженный врач России, научный редактор образовательного портала для медиков vrachu.ru Михаил Каган. - Возвращение в большие коллективы молодых людей создает дополнительные риски, причем многие вернутся в столицу из своих регионов, где эпидситуация будет в этот момент более серьезной, чем в Москве. Я согласен с мнением, что именно молодые люди являются основными разносчиками вируса из-за высокой мобильности и часто халатного отношения к соблюдению социальной дистанции и пользованию средствами индивидуальной защиты".

Более того, отмечает эксперт, по отчетам разных стран видно, что за последний месяц среди заболевших растет доля молодых возрастов. Объясняется это просто: старшее поколение по-прежнему бережется, а молодежь расслабилась. Кстати, в самом начале эпидемии, когда в Москву вернулись из Италии любители горных лыж, первая волна заразившихся тоже состояла из людей молодого возраста.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Поэтому нам, очевидно, не избежать более строгих правил пребывания не только в транспорте и общественных местах (кстати, Москва возобновила проверки ношения масок в метро и торговых сетях), но и в учебных заведениях. Роспотребнадзор сформулировал новые требования для университетов, институтов, колледжей. Документ выпущен в виде рекомендаций, но можно не сомневаться: их выполнение будет обязательным. У вузов есть месяц, чтобы подготовиться.

Требования, которым придется следовать учебным заведениям, стандартные: входной фильтр, бесконтактная термометрия студентов и преподавателей, обработка рук антисептиками. Особо строгими будут требования к уборке помещений: обработка дверных ручек, перил, выключателей и прочих контактных поверхностей каждые четыре часа плюс ежедневная влажная уборка (а каждую неделю - генеральная). Предусмотрена также регулярная дезинфекция систем вентиляции и кондиционеров.

Требования к вузам стандартные: входной фильтр с измерением температуры, маски, обработка рук антисептиками, тщательная уборка аудиторий

Вузам придется разориться на приобретение бактерицидных ламп - рекомендовано обеззараживание воздуха. Кроме того, студенты, профессура и персонал должны обеспечиваться масками в таком количестве, чтобы их можно было менять каждые три часа. Предусматривается также использование перчаток и дезинфицирующих салфеток.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Иностранных студентов, как следует из документа, на учебу в Россию пустят, но допустят к занятиям только после двухнедельного карантина со сдачей на 10-12-й день теста на COVID-19 методом ПЦР.

"Соблюдение всех мер предосторожности во время образовательного процесса позволит значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье студентов, преподавателей и сотрудников вузов", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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