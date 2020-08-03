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03.08.2020 08:05
Рубрика: Экономика

В России изучат возможности внедрения сети 6G

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения. Их вводу будет предшествовать научно-исследовательская работа. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: STEFAN WERMUTH / AFP
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"Это перспективные планы, а пока надо развивать сеть 5G. Чтобы подготовить отечественные решения для них, российским компаниям понадобится от года до трех лет", - цитирует министра ТАСС.

По данным Минкомсвязи, сейчас в России работают 15 опытных зон 5G. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" предусматривает начало активного использования сетей 5G в городах-миллионниках не раньше конца 2021 года.

Одна из сложностей внедрения сетей пятого поколения связана с тем, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты под нее сейчас заняты. Связь шестого поколения придет на замену 5G. А пока компании готовят прототипы оборудования, которое могло бы работать на таких сетях.

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