В России менее чем за пять лет отремонтируют две тысячи мостов

Новости

Росстат: Увеличилась доля зарплат и соцвыплат в доходах россиян 18:10
Билл Скарсгорд может вновь сыграть злого клоуна 18:09
Адвокат историка Соколова будет защищать вдову расчлененного рэпера 18:06
Останкинская телебашня начнет желать москвичам "Спокойной ночи" 17:56
МИД: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств 17:46
Фантастический сериал "Орвилл" закрывается 17:44
Медведев получит дипломатический паспорт 17:40
Следком вручил спасшей младшего брата пятилетней девочке смарт-часы 17:35
Законы о защите минимального дохода должников могут принять в осеннюю сессию 17:30
В Коми из поврежденного трубопровода вылилось семь тонн нефти 17:28
ФСБ: Обвинения Ивану Сафронову не связаны с его работой в СМИ 17:25
Под Калининградом начались учения ВМФ "Океанский щит-2020" 17:20
Средняя цена нефти Urals в июле составила 43,91 доллара за баррель 17:18
Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается 17:15
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году 17:09
Netflix выпустит документальный сериал о культовых видеоиграх 16:50
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию 16:49
Идрис Эльба подтвердил, что по сериалу "Лютер" снимут фильм 16:37
Пассажиропоток в российских аэропортах в июне вырос в три раза к маю 16:33
Консул РФ рассказал о беседе с задержанными в Беларуси россиянами 16:26
В Челябинской области выявили очаг птичьего гриппа 16:23
Собянин: Дублер Филевского канализационного канала введут в строй в октябре 16:07
На Ямале из найденных останков собрали череп мамонта 15:59
Марат Хуснуллин: Банки выдали более 100 тысяч кредитов по ипотеке под 6,5% 15:51
В профсоюзе "Учитель" поддержали отмену обязательного ЕГЭ по инязу 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 17:47
Рубрика: Экономика

Пролетам готовят опору

В России менее чем за пять лет отремонтируют две тысячи мостов
Текст: Евгений Гайва
Росавтодор завершает формирование нового федерального проекта "Мосты и путепроводы", который войдет в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги", рассказали "РГ" в агентстве. По проекту планируется до конца 2024 года отремонтировать более 115 тысяч погонных метров мостов и построить 170 автодорожных путепроводов.
В России более 3 тысяч мостов нуждаются в срочном ремонте, их эксплуатация уже опасна для пешеходов и транспорта. Фото: Михаил Синицын/РГ В России более 3 тысяч мостов нуждаются в срочном ремонте, их эксплуатация уже опасна для пешеходов и транспорта. Фото: Михаил Синицын/РГ
В России более 3 тысяч мостов нуждаются в срочном ремонте, их эксплуатация уже опасна для пешеходов и транспорта. Фото: Михаил Синицын/РГ

Перечень объектов уже сформирован, в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение в проектный комитет и правительство, отметили в Росавтодоре.

При ремонте Большого Каменного моста восстановят дубовые витражи

Подготовить новый федеральный проект минтрансу поручил президент по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автодорог в июне 2019 года. Правительство 20 февраля 2020 года программу одобрило.

К этому времени от регионов уже поступили первые наметки по объему требуемых средств и предполагаемым работам, рассказал "РГ" замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИС) Юрий Новак. Сейчас в списке около 100 мостов, которые предполагается построить. Например, новые мосты нужны в Еврейской автономной области. Среди самых крупных проектов могут быть строительство моста через реку Лена в Якутске, моста через Волгу для обхода вокруг Тольятти, говорит эксперт.

Но основная нагрузка ляжет все же на ремонт уже существующих мостов. В России их 35 тысяч, из них незамедлительного ремонта требуют три тысячи.

По проекту в нормативное состояние будет приведено более двух тысяч аварийных мостов до конца 2024 года. Это менее 3% всех мостов и путепроводов, то есть какие-то проблемы останутся, замечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Нацпроект поможет снять острую ситуацию, но программа должна получить продолжение, уверены эксперты.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

Главное сегодня

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Медведев: России удалось обеспечить безопасность граждан во время COVID-19
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Спецназ обезвредил киевского террориста
Кто может оформить автокредит со скидкой
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию