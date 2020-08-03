В России менее чем за пять лет отремонтируют две тысячи мостов

Перечень объектов уже сформирован, в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение в проектный комитет и правительство, отметили в Росавтодоре.
Подготовить новый федеральный проект минтрансу поручил президент по итогам заседания Госсовета по вопросам развития сети автодорог в июне 2019 года. Правительство 20 февраля 2020 года программу одобрило.
К этому времени от регионов уже поступили первые наметки по объему требуемых средств и предполагаемым работам, рассказал "РГ" замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИС) Юрий Новак. Сейчас в списке около 100 мостов, которые предполагается построить. Например, новые мосты нужны в Еврейской автономной области. Среди самых крупных проектов могут быть строительство моста через реку Лена в Якутске, моста через Волгу для обхода вокруг Тольятти, говорит эксперт.
Но основная нагрузка ляжет все же на ремонт уже существующих мостов. В России их 35 тысяч, из них незамедлительного ремонта требуют три тысячи.
По проекту в нормативное состояние будет приведено более двух тысяч аварийных мостов до конца 2024 года. Это менее 3% всех мостов и путепроводов, то есть какие-то проблемы останутся, замечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
Нацпроект поможет снять острую ситуацию, но программа должна получить продолжение, уверены эксперты.