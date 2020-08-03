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03.08.2020 19:34
Рубрика: Общество

На все 400

Впервые ЕГЭ проходит в августе
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Стартовал дополнительный период ЕГЭ 2020 года. Экзамены пройдут в четыре дня и завершатся 8 августа. Как сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, всего в них примут участие более 3,5 тысячи человек.

Сдавать экзамены будут участники, пропустившие экзамен в основной период по болезни или иной уважительной причине. Плюс - те ребята, которые были отстранены от ЕГЭ, потому что контактировали с людьми с COVID-19. А еще - выпускники из стран ближнего зарубежья, которым экзамены были перенесены из-за закрытия границ с Россией.

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При этом участники, уже сдавшие экзамен в июле, и те, кто был удален с него за нарушения, пересдать ЕГЭ в августе не смогут.

Как рассказал Анзор Музаев, число нарушителей на ЕГЭ-2020 снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. За мобильники удалили 291 человека, за шпаргалки - 290 человек, за иные нарушения - 69 человек. Но в целом основной период ЕГЭ завершился "как обычно": вся обработанная статистика говорит о том, что экзамен прошел ровно, объективно. Резких всплесков и падений по баллам среди выпускников не было - все результаты сопоставимы с прошлогодними, пандемия на них не повлияла. А значит, и средние баллы для поступления в вузы практически не изменятся.

А вот еще интересные данные. В 2020 году два человека набрали 400 баллов по четырем предметам. Также было 533 ребят-200-балльников (по двум предметам), и 26 человек - 300-балльников (по 3 предметам).

Что будет нового на ЕГЭ? Как рассказал Анзор Музаев, уже в следующем году ЕГЭ по информатике во всех регионах должен пройти в компьютерной форме. Кроме того, следующий дополнительный период сдачи ЕГЭ запланирован на весну 2021 года - конец марта - середину апреля.

Что с иностранным языком? Анзор Музаев поддержал отмену обязательного ЕГЭ по этому предмету. По его словам, здесь достаточно и Всероссийских проверочных работ.

Общество Образование ЕГЭ в России

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