В России стартовал дополнительный период ЕГЭ-2020

Дополнительный период ЕГЭ 2020 года стартует в понедельник, 3 августа. Экзамены пройдут в четыре дня и завершатся 8 августа, сообщает Рособрнадзор.

Всего в ЕГЭ в эти дни примут участие более 3,5 тысячи человек. Около 2,5 тысячи из них - изначально хотели сдавать в августе, так как не могли писать ЕГЭ в июле. Кроме того, на участие в ЕГЭ в дополнительный период зарегистрировано 611 жителей стран ближнего зарубежья, которым экзамены были перенесены из-за закрытия границ с Россией.

Также сдать ЕГЭ в дополнительный период смогут участники, пропустившие или не завершившие экзамен в основной период по болезни или иной уважительной причине. Плюс - те ребята, которые были отстранены от участия в ЕГЭ в связи с контактом с теми, у кого был выявлен COVID-19.

- Участники ЕГЭ, сдавшие ЕГЭ в июле, а также те, кто был удален с экзаменов за нарушения, пересдать экзамен в августе не смогут, - подчеркивают в Рособрнадзоре.

Дополнительный период состоится во всех субъектах РФ, за исключением Севастополя, Ненецкого и Чукотского автономных округов и тех мест, где все участники ЕГЭ-2020 сдали экзамены в июле. Больше всего ребят зарегистрировано на сдачу экзаменов в августе в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего будет задействовано 402 пункта проведения экзаменов (ППЭ) и привлечены порядка 11 тысяч специалистов. Самыми популярными предметами для сдачи в дополнительный период стали русский язык (заявлено 1247 человек), профильная математика (1 002 человека), обществознание (646 человек) и биология (517 человек).

Все рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению мер эпидемиологической безопасности остаются обязательными.

Начнется дополнительный период 3 августа с экзаменов по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 16 августа, кроме участников ЕГЭ по иностранным языкам, которым результаты будут выданы не позднее 17 августа.